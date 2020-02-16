影／鑽石公主號乘客盼「返台不重複隔離」　謝長廷隔12小時再度回應了

記者袁茵／台北報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪15日累計285人確診，日本厚生勞動省16日再表示，船上又有70名確診，目前乘客與船員總計355人感染新冠肺炎（COVID-19）。駐日代表謝長廷15日晚間原指出，鑽石公主號上的台籍乘客希望被接回來後，不必再隔離，引發網友熱議；他16日補充，「如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策」。





▲鑽石公主號（Diamond Princess）乘客。（圖／達志影像／美聯社）

針對鑽石公主號上的台籍乘客返台是否還要再隔離？謝長廷16日在臉書上表示，「針對昨晚的臉書，網友回應很多，可見大家對這個事情都很關注。我們駐日代表處的功能，就是執行國內決策，全力和日本溝通，並站在第一線保護國人的權益，反應船上國人的需求，給予慰問以及精神支持。」

謝長廷說，「接回台灣的乘客需不需要再隔離？這屬於防疫專業，如果防疫中心決定需要隔離，那就是決策，只要事先講清楚就好。再來就是執行。」從現在開始到包機回到台灣，有很多作業必須進行，也有很多風險和困難，代表處會配合日方及防疫指揮中心妥善的完成，也會照顧好國人的隱私。

關於這起爭議，起於謝長廷15日晚間在臉書上表示，針對包機接鑽石公主號台籍乘客議題，已與日方交涉；他與代表處同仁徹夜作業，詢問每位乘客的意願，所得的答案，大概是留在船上怕感染，政府可以派包機很感謝，但如過了19日，希望回台灣不必再隔離，同時希望低調回台，保留隱私，不希望引來太多異樣目光。

謝長廷一席「如過了19日，希望回台灣不必再隔離」言論，立刻引發網友批評，「回台當然需要隔離」、「回來當然要隔離啊！那艘船是毒窟耶！」、「請尊重防疫中心判斷，是否需要再隔離」、「接回來請強制隔離！」、「不太明白什麼叫重複隔離 他們保證原先環境都是沒病毒的嗎」、「回台請再隔離14天吧~已經被稱為海上武漢了，不該犧牲國人的安全」。

▼駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）