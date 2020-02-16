防疫慢半拍！封城造成民眾恐慌　WHO官員：中國疫情還未受到控制

▲高斯廷認為中國疫情尚未受到控制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）的國際專家團隊，15日開始在中國執行工作，預計會尋求更多關於新冠肺炎（COVID-19）擴散的細節。而WHO公共衛生法暨人權協調中心主任高斯廷指出，他並不認同中國大陸的封城措施，此舉不但會造成交叉感染，也會造成民眾恐慌，加上病毒發現後，官員沒有做出立即反應，這也讓他認為，「疫情在中國並沒有得到控制。」

高斯廷（Lawrence Gostin）接受《美國之音》訪問時表示，中國大陸許多城市、省份都實施隔離、封城，這不但可能造成交叉感染，還會造成民眾恐慌，現在人們很害怕。他們擔心沒有食物、沒有藥物，有些發燒的病人無法就醫，「公共衛生領域的首要原則就是獲得民眾的信任與配合。」儘管當局快速建立了火神山、雷神山醫院，高斯廷仍認為，這不足以滿足治療與檢測需求。

另外，高斯廷指出，在公共衛生問題上，快速反應非常重要，官員沒有在疫情出現的三至四周內，立刻向社會大眾公開，這個做法也導致新冠肺炎病毒在全球大量傳播，「在傳染病問題上你不能坐視不理，每一天，每個小時都是遏制病毒的寶貴時間。」因此，高斯廷認為，現階段病毒傳染性依舊非常高，「目前疫情在中國並沒有得到控制。」

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