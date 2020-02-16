湖北疑似病例「首次未見通報中」！陸網秒慌當起柯南…原因解答了

▲湖北疑似病例首次未見通報中。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省衛健委官網16日通報，2月15日0時至24時，新增新冠肺炎確診病例1843例（含臨床診斷病例888例）、病亡139例、出院849例。值得注意的是，湖北今日首次未通報疑似病例數量。2月14日全省尚有疑似病例5534人，當日排除1702人，集中隔離5149人。

據《法制日報》報導，這是根據新版診療方案將臨床診斷病例納入確診病例的結果。

大陸國家衛生健康委員會官方網站2月16日通報，2月15日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。

有網友紛紛質疑，「搞錯了吧，全國新增1900多多疑似病例，到你這湖北新增零人」、「為什麼沒有疑似的了？是不敢公佈還是沒有了」、「他不通報疑似，我不知道該信還是不該信，不知道是好事壞事」、「那為什麼微博上還有那麼多求助」。

還有網友秒柯南上身，提出質疑，「總的出院人數加上總的死亡人數再加上現在治療人數怎麼不等於總的確診數呢？是我算錯了」、「全省累計確診病例56249，治癒5623例，病亡1596，在院治療應該還有49030例吧，怎麼會只有39447例呢，還有近一萬例去哪了？確診了沒有入院治療嗎？ 56249（確診）-5623（治癒）-1596（死亡）=49030人，怎麼會還有39447人，那9000多人去哪裡了」。

不過，也有網友解答、「說明收治率不到100%，還有這麼多人在家自行隔離」、「部分輕症是自行在家隔離治療的」。

▲武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

具體通報如下：

2020年2月15日0-24時，湖北省新增新冠肺炎確診病例1843例（含臨床診斷病例888例），其中：武漢市1548例、孝感市87例、潛江市50例、鄂州市38例、天門市25例、隨州市22例、襄陽市16例、荊州市12例、咸寧市12例、仙桃市9例、黃石市8例、荊門市7例、黃岡市6例、十堰市5例、恩施州3例、宜昌市核減5例。全省新增病亡139例，其中：武漢市110例、黃岡市7例、宜昌市6例、荊州市4例、孝感市3例、隨州市3例、荊門市2例、黃石市1例、襄陽市1例、鄂州市1例、潛江市1例。全省新增出院849例，其中：武漢市413例、黃岡市105例、荊州市71例、宜昌市48例、孝感市40例、襄陽市29例、咸寧市25例、仙桃市24例、鄂州市23例、黃石市22例、隨州市17例、十堰市16例、天門市6例、荊門市5例、恩施州5例。

截至2020年2月15日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例56249例，其中：武漢市39462例、孝感市3201例、黃岡市2823例、荊州市1490例、隨州市1254例、鄂州市1230例、襄陽市1144例、黃石市988例、荊門市909例、宜昌市901例、咸寧市852例、十堰市602例、仙桃市523例、天門市447例、恩施州247例、潛江市166例、神農架林區10例。全省累計治癒出院5623例。全省累計病亡1596例，其中：武漢市1233例、黃岡市75例、孝感市65例、荊州市36例、鄂州市34例、荊門市30例、隨州市22例、宜昌市21例、襄陽市19例、仙桃市17例、黃石市14例、天門市10例、咸寧市8例、潛江市6例、恩施州4例、十堰市2例。

目前仍在院治療39447例，其中：重症8439例、危重症1957例。累計追蹤密切接觸者183183人，尚在接受醫學觀察74261人。