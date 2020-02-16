她外出買雙黃連「待在家11天」後竟確診　住處地址、步行路線曝光

▲大陸新冠肺炎疫情延燒。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

日前有大陸媒體稱，中成藥雙黃連口服液可抑制新冠病毒，引爆民眾搶購亂象。河南省鄭州市一名44歲女子確診罹患新冠肺炎（COVID-19），而她發病前曾前往藥房購買雙黃連，之後未外出，直至11天後身體不適送醫並確診，讓網友猜測可能是在外出購買雙黃連時感染。對此，官方也做出回應。

鄭州14日新增2例確診病例，鄭州市疾病預防控制中心表示，該女子現住中原區三官廟辦事處建設西路169號院，1日居家未外出；2日步行至張仲景大藥房（建設西路一店）購買雙黃連；3日至12日自述未外出；13日身體不適開車至鄭州市中心醫院就診；14日確診。

該通報發出後，不少網友推測，女子是在外出購買雙黃連期間感染病毒。對此，《猛獁新聞》聯繫中原區疾控中心、中原區衛生健康委員會等多個單位進行求證，得到的答覆是目前還無法確定。

▼日前有大陸媒體稱，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，引爆民眾搶購亂象。（圖／翻攝微博）

中原區衛生健康委員會相關工組人員介紹說，該確診病例到底是如何被感染的，需疾控部門通過流行病學調查進行研判的，結果要以最終發布為準。

該工作人員表示，因該確診者前往藥店的時間已經比較久了，目前很難判斷是否是在此次購藥過程稱被感染，但具體如何感染的，也已經在進行調查。

大陸河南日報報業集團和官媒《新華社》、《人民日報》等，均於1月31日報導和轉發消息，稱中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合發布，研究初步發現，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。但到了1日民眾搶購一夜後，部分媒體開始刪文，各家紛紛闢謠，並強調抑制不等於治療和預防。