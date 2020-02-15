阿嬤酒精棉片快用完！桃園妹飆車跑藥局…竟遭嗆：不打胰島素會死？

▲桃園女想幫阿嬤買酒精棉片，卻被嗆「不打胰島素會死嗎」。（圖／翻攝「爆怨公社」）

記者柯振中／綜合報導

「不給沒關係，先搶先贏我懂，沒必要加後面那幾句的…。」桃園一名女子因為阿嬤得糖尿病，急需使用酒精棉片，因此騎車不斷尋找藥局，好不容易找到一家有賣，卻有名阿姨將僅存的6盒全數拿走，她因此硬著頭皮上前詢問「能否分一盒」，沒想到竟被嗆「糖尿病不吃糖不就好了，不打胰島素會死嗎」，讓她差點哭出來。

這名女子在臉書社團「爆怨公社」中指出，她的阿嬤有糖尿病，先前沒有告知她「酒精棉片要用完」，直到即將用完時，才問她「酒精棉片有很貴嗎」，讓她急著出門買酒精棉片。

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不過，跑了十幾家藥局，卻什麼也沒看見，讓這名女子相當絕望，甚至跑到美髮店詢問，「最後在小藥局看到，結果有個阿姨一次拿走，大概6盒吧…。」由於跑了許多藥局，只有這家出現庫存，她硬著頭皮上前詢問，「能不能分一盒給我」，沒想到竟遭嗆「這我先拿到的憑什麼給妳，糖尿病不吃糖不就好了，不打胰島素會死嗎？」

▼阿嬤的酒精棉片快用完，女子急著出門去買。（圖／翻攝「爆怨公社」）

「當下真的氣到差點哭出來…。」她無奈說，不讓真的沒有關係，但沒必要補後面那句話，只會讓人感到痛苦，「到底為什麼要一直搶酒精棉片 是要擠出來用還是拿來吃？這盒棉片是最後我問到在藥局真的急哭了，藥局姐姐說『我本來是要留給家人的 你先拿去用吧』只想說謝謝這位小姐。」

眾多網友看完後，紛紛氣炸回應，「沒口德就算了還沒腦袋」、「這位阿姨很有事嗎？不需要回答這麼惡劣」、「那個小姐怎麼這麼沒水準」、「自私鬼對別人不會有同理心的，你可憐，拍拍」、「買酒精棉幹嘛！小小一片能消毒多大面積，還是拿來塞鼻孔過濾病毒？」

不過，也有人質疑，女子是否只是在編故事，進而博取同情心。對此，女子也貼出阿嬤的藥物以及酒精棉片的存量，強調「誰都不想遇到這種事」，「我沒有必要為了一盒酒精造假博取同情，我不知道現在講感受還要附上各種證據。」

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▼女子的阿嬤罹患糖尿病，每天都要用酒精棉片。（圖／翻攝自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）

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