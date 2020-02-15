王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

記者鄧木卿／彰化報導

在彰化市經營餐廳的老板林各聲表示，日前張府王爺託夢說「你的口罩也該整理一下」後，驚覺倉庫內還有5千多個N95口罩，於是趕緊遵照指示，15日上午把其中2千個免費送出，剩下的3千個則給醫療院所，即使有人出價1個1百元收購，但他不為所動，寧可不賺50萬元，也要送給有需要的人。

▲▼在彰化經營溫體牛餐廳的業者林各聲，免費送出5千個口罩。（圖／彰化踢爆網）

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林各聲說，8、9年前他在雲林麥寮承包粉塵清理的工作，購買不少N95口罩，當時一個20多元，後來搬到彰化，剩餘口罩也就一直放在倉庫，時間一久就忘了有口罩這件事，直到有天睡午覺時，張府王爺託夢給他，「你的口罩也該去整理了」，他才回想起倉庫內還有庫存口罩。

消息一出，有人願意以1個1百元買他5千多個口罩，經他向王爺擲筊請示後，決定不賣，全數捐出，於是他把其中2千個送給民眾，1人限拿1個，3千個則送給醫療院所，秀傳醫院已跟他接洽，林說，疫情尚未退去，口罩供不應求之際，他剛好有多餘口罩，當然就送給有需要的人。

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