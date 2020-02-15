陸配返台搭高鐵！一通電話「乘客嚇傻」秒舉報　她吞下15萬罰單

記者鄒鎮宇／台北報導

一名陸配14日自上海返台，抵達松山機場檢測無症狀，接下「居家檢疫通知書」後，轉搭高鐵返回左營站，雖然她全程配戴口罩，但跟家人講電話時被發現是從大陸返台，嚇得旁邊的乘客立刻舉報，才讓案情曝光。

高市衛生局簡技潘炤穎表示，該名女子搭乘高鐵時，在車廂內使用手機與丈夫聯繫，表示抵達左營站時需要接送。此時，一旁的乘客聽到對話後，立刻了解女子剛從大陸回台，嚇得通報鐵路警察，女子抵達左營站時立刻被警方攔下，了解情況後才被家人用機車載回家。

當女子抵達家門時，高雄市衛生局人員與員警早已在她家門前守候，並以女子違反居家檢疫規定、搭乘大眾運輸工具，依違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，並依同法第69條開罰1萬元至15萬元的罰鍰。

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▲女子在高鐵上講電話時，被乘客聽出是檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

據悉，女子抵達機場後，收下的「居家檢疫通知書」上標示，受檢疫者不可搭乘大眾運輸工具。指揮中心執行官周志浩表示，居家檢疫應避免外出，原則上不能搭乘大眾運輸交通工具，但不回家也無法執行居家檢疫，因此將進一步研擬。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，女子沒有發燒及其他症狀，且搭乘高鐵時也全程配戴口罩，目前正在與衛生局釐清開罰的原因。

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