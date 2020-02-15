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桃園3偏鄉衛生所明開賣口罩！復興、觀音與新屋　每天250片

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▲桃園市衛生局指出，配合中央疫情指揮中心指示，桃園市復興、觀音與新屋區衛生所明天開賣口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局指出，配合中央疫情指揮中心指示，桃園市復興、觀音與新屋區衛生所明天開賣口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合中央流行疫情指揮中心15日宣布，明（16）日開始口罩實名制購買據點增加303家衛生所，桃園市衛生局為避免交互感染與偏鄉沿海地區藥局較少等因素，先行指定復興區、觀音區、新屋區3區衛生所16日起開放民眾購買口罩，每家衛生所販售成人口罩200片、兒童口罩50片，均售完為止。

桃園衛生局指出，桃園全市有604家健保特約藥局字口罩實名制上路後，各家藥局在不同時段販售口罩，明日起增加復興、觀音與新屋3區衛生所販售口罩，有需求者可持本人健保卡購買，每人7天內限購2片，一片5元，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每星期二、四、六、購買，單號者可於每星期一、三、五購買，星期日則身分證字號末碼單雙號者皆可購買。

▲桃園市衛生局表示，明日起復興、觀音與新屋區衛生所明天開賣口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局表示，明日起復興、觀音與新屋區衛生所開賣口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，3家衛生所開賣時間均為上午9時開始販售，17日起至21日週一至週五只在中午12時到下午2時販售，22日與23日週末則為早上9時販售，皆為售完為止。上班族與行動不便者可委託親友代為購買，1人限代持1張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

民眾查詢口罩販售時間分別為：手機連結網址(https://reurl.cc/Gk7kRd)連結「桃園市健保特約藥局開放民眾購買時段清單」、下載「全民健保行動快易通│健康存摺APP」點選「院所查詢」或至健保署全球資訊網「社區藥局查詢與口罩庫存查詢」(網址：https://reurl.cc/gvVqaN)查詢。

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