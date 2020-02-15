800兆現金「店對店」寄運屏東失蹤！他怒控物流涉侵占8張辛巴威紙鈔

▲高雄市蘇姓男子2018年9月透過超商寄送100兆辛巴威紙幣8張，但後來卻失竊，怒告物流公司黃姓副理涉嫌侵占。（圖／翻攝自臉書）



記者沈繼昌／桃園報導

高雄市蘇姓男子於2018年9月間透過超商寄送100兆辛巴威紙幣8張給屏東縣買家，但買家後來未收到，蘇男因此控告物流公司涉嫌業務侵占，物流公司黃姓副理否認犯行，辯稱從頭到尾未經手該筆寄送包裹；桃檢認為，包裹寄送過程均無異狀，黃男確實未經手包裹，在無充分證據下，檢方15日偵結不起訴處分。

檢警調查，根據蘇男指控，前年9月18日下午，他將張面額100兆辛巴威紙幣共8張（價值約台幣1萬2千元）壓在兩片厚紙板內裝入白色信封袋，包裝過程全程錄影存證，然後拿著信封袋到高雄市某家超商，透過「店到店」方式寄送到屏東縣的另一處超商給石姓買家。

但石姓買家收到包裹拆開後，竟發現信封袋內沒有辛巴威紙幣，蘇男則懷疑物流公司涉嫌侵占這筆辛巴威幣，怒告物流公司負責包裹業務的的黃姓副理涉嫌業務侵占，黃姓副理則否認侵占，辯稱只負責處理蘇男的包裹寄送糾紛案件，實際上並未經手蘇男寄送包裹內的信封。

檢方認為，包裹內白色信封袋寄件、運送、取件等流程均未發生異狀，難以認定有何人涉嫌業務侵占，黃姓副理未曾實際接觸包裹內白色信封，蘇男沒有其他證據足以認定黃姓副理侵占嫌疑，偵結黃男涉嫌侵占案件不起訴處分。

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