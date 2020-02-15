小黃司機沒口罩⋯林佳龍：統一每周領7片　研議「油票補貼」

▲林佳龍表示，將研議以油票方式補貼小黃司機。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

疫情影響，全台各地鬧口罩荒，許多計程車、Uber司機也沒有口罩戴，載客暴露風險中。交通部今日宣佈，計程車駕駛「一人一天一片」政策不變，但指示公路總局朝「一週領一次，一次領七片」方向努力，1個5元統一售價供駕駛購買，另將研議以油票方式補貼駕駛。

交通部表示，目前已向中央疫情指揮中心爭取配發計程車、客運業駕駛口罩，近日委由直轄市政府交通局與公路總局所屬監理所，以1個5元統一售價供駕駛購買。

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交通部長林佳龍今日出席計程車駕駛員代表座談，許多業者反映，目前各單位發放的數量不統一，各單位一次賣10片、7片、2片的都有，造成許多計程車駕駛困惑，也讓公協會十分困擾，盼交通部能統一。

此外，也有代表指出，目前規定自中港澳等地轉機入境台灣的旅客，必須居家檢疫14天，依規定不得搭乘大眾運輸工具，因此這些旅客離開機場後，多搭乘計程車返家。

▲有計程車司機反應沒有口罩戴。（圖／記者沈繼昌攝）

若有乘客後來被確診罹患新冠肺炎，則計程車駕駛也可能被居家隔離，隔離期間駕駛無法工作、沒有收入，不僅家計出現問題，汽車貸款利息更沒著落，盼交通部能協調衛服部，提供這些駕駛社會福利或社會救濟的補助。

也有業者指出，前此SARS期間，交通部以油票方式補貼計程車業者500公升，盼這次的補貼，而這次疫情不亞於當年，盼也能比照前次，至少補貼業者500公升的油資；另也有代表盼交通部除口罩外，亦可提供酒精供其購買。

林佳龍承諾，提供駕駛「一人一天一片」的口罩，未來也將提供酒精供駕駛購買，對於各縣市、公會發放數量與頻率不一致的問題，他指出，目前口罩供給數量穩定，並指示公路總局，協調各縣市朝「一週領一次，一次領七片」方向努力。

此外，林佳龍也允諾這次的油料補貼，將比照SARS疫情時，不會少於500公升；另外將會進一步與衛生福利部協調，駕駛是否可以在指定狀況下拒載，或研議透過社會救濟等方式，協助被隔離的駕駛。林佳龍也表示，將研議以油票方式補貼駕駛。