快訊／高雄港船員落海！雙臂慘遭截斷漂水面　海巡動員送醫搶救無效

▲高雄市一名緬甸籍船員落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市15日下午5點14分發生落海事件！高雄一港口外海約2.4海浬處，鴻慶郵輪上的一名緬甸籍男性船員不明原因落海，船隻經過後發現男子漂浮在海面上，立即將他救起，送醫急救後，仍宣告急救無效死亡。

▲高雄市一名緬甸籍船員落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

海巡署接獲通報後，隨即派遣高雄海巡隊巡防艇前往救援，約在5點25分找到這名船員，並立即將男子接到一港口安檢所，不過男子在被發現時，兩隻手臂已斷掉且無生命跡象，而斷肢已經掉入海中，送往阮綜合醫院急救後，在晚間6點10分宣告急救無效。

▲高雄市一名緬甸籍船員落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，男子因聘用時間到期欲回國，他所屬的鴻慶油輪就停在高雄港外2.4海浬的錨地，就在爬繩梯登上接駁的交通船時，疑似因海浪關係，造成2船夾擠，男子不慎落海，交通船駕駛隨即跳水救援，不過將男子撈起後，2隻手臂均已斷裂，詳細案發情形有待進一步釐清。

阮綜合醫院表示，男子送醫時雙手是斷肢，手掌到上臂，只剩肩膀，傷患已在晚間6點10分宣告急救無效死亡。

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