她上海返台搭高鐵遭檢舉罰15萬　中央籲撤罰單！高市府：依陳述意見審酌

▲女子上海返台，未遵守檢疫規定遭衛生局開立舉發單。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一名女子在14日下午搭乘飛機從上海抵達松山機場，入境時接獲居家檢疫通知書，依規定不得搭乘大眾運輸系統，不過女子卻搭乘高鐵南下回高雄住處，衛生局當晚就到女子高雄住家前堵人，當場開立舉發單，女子恐面臨15萬元罰鍰。中央流行疫情指揮中心認為個案狀況特殊，呼籲高市府撤回罰單，衛生局16日則表示會尊重中央意見，不過得先確認女子在回家前是否落實自我防護義務，並審酌情理再決定。

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

針對此案，指揮中心執行官周志浩表示，原則上不要搭乘大眾運輸工具，但不回家也不容易執行居家檢疫，完成不搭乘、用走路也很困難，這個案例情形會再進一步了解跟地方政府做討論。

疾管署副署長莊人祥莊人祥則坦言，民眾自國外返台需居家檢疫者，到底該怎麼回家，「值得討論」，否則若禁止民眾搭車回家，又遇上家中無親友接送、沒有計程車願意載的話，等於是回不了家。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，自一、二級流行疫區返台的民眾，依規定若沒有發燒、呼吸道症狀應自主居家隔離14天，正常程序是由親友接送回家，或是搭乘計程車，雖然已經對女子開出罰單，不過當事人可在10天內陳述正當理由，至於罰不罰？得確認女子在接獲檢疫通知書後，有沒有遵守上述規範，以及回家過程中是否落實自我防護。

潘炤穎強調，會持續和指揮中心聯繫，罰責輕重有待討論，將依照法條規範以及女子陳述意見審酌開罰金額。

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