全民狗仔衝防疫！她上海返台搭高鐵　打電話：老公來接我...秒被檢舉罰15萬

記者許宥孺／高雄報導

一名女子在14日下午從松山機場入境，依規定應遵守居家檢疫14天，不過女子卻自行搭乘高鐵南下高雄，並在高鐵站內打電話叫他老公接她回家，電話內容被其他旅客聽到，經通報高鐵公司、鐵路警察後，中央疾管單位隨即通知高雄市衛生局，在女子尚未到家前，已在家門口前堵她，並當場開立舉發單，女子恐得面臨15萬元罰鍰。

▲女子從上海返台，未遵守檢疫規定遭舉發，衛生局前往開罰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

這名女子在14日下午搭乘飛機從上海抵達台灣，並在松山機場入境，入境時接獲居家檢疫通知書，依規定應遵守居家檢疫14天，女子出機場後，就叫了計程車到台北車站，並搭乘南下149班次的高鐵，約在晚間7點05分抵達高雄後，就在站內打電話給先生，請他來高鐵站接她回家，但電話內容被旅客聽到，立即通報高鐵公司及鐵路警察。

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

鐵路警察在第一時間已掌握這名女子的位置，女子最後是由家人騎機車載回高雄住處，同時鐵路警察也透過通報系統知會衛生局，在女子尚未抵達住處時，衛生局人員就已經在女子家門口前等候，依照《傳染病防治法》違反居家檢疫規定，搭乘大眾交通運輸工具，當場對女子開出舉發單，不過女子當下拒絕簽名，但因違規證據明顯，衛生局將開罰15萬元。

截至目前，高雄市衛生局一共針對沒有依照規定進行「居家檢疫或隔離」的20位民眾進行開罰，而本周就有15例，包括未依規定實施居家檢疫10位民眾以外，另外還有違反居家隔離3位、金巴黎違法疫調1位、未戴口罩進入診所1位，分別開出1萬元至30萬元不等的罰鍰。



高鐵公司對此發出2點聲明：

1. 本案因可能涉及違反傳染病防制法相關規定，高鐵公司於接獲通報後，除立即通知鐵路警察外，並針對該旅客搭乘之列車及行經動線進行加強消毒。

2.高鐵公司再次呼籲旅客若已接獲「居家檢疫」、「居家隔離」通知者，依照規定不得搭乘大眾交通工具，高鐵公司也將積極配合政府防疫措施，以維護旅客安全。

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