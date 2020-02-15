台商「怕傳染家人躲騎樓車內」當隔離…鄰居氣炸檢舉　高雄衛生局開罰15萬

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，高雄有一名黃姓台商，在2月8日從大陸返台後，遭疾管單位要求居家檢疫14天，但這名黃姓台商怕傳染給家人，就窩在自家騎樓的車子裡，但是鄰居發現他沒有遵守居家檢疫規定。14日衛生單位獲報後，前往黃姓台商住處調查，經評估後，認定黃姓台商違反居家檢疫規定，將依法開罰1至15萬元。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

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經衛生單位調查，黃姓台商在2月8日從小港機場入境，因有中港澳旅遊史因此接到通知書，必須居家檢疫14天，黃姓台商就在通知書上留下高雄居住地，不過黃姓台商回到高雄居住地後，因為怕傳染給家人，因此決定躲在自家騎樓的車子內，不過鄰居卻發現，黃姓台商並沒有遵守檢疫規定戴口罩，甚至還到車外抽菸、小便。

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

2月9日黃姓台商還跑到里長家，自述心臟不舒服，請求里長協助送醫治療，里長則奉勸他，居家檢疫規定應該留在家中不得外出，而黃姓台商最後也因症狀緩解，因此才沒到醫院就診。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，黃姓台商躲在車內檢疫的行為，並不符合常理，檢疫期間應有在家裡和車子之間來回活動，有規避居家檢疫的嫌疑，將依《傳染病防治法》第58條、69條裁處15萬元罰鍰。

截至目前，高雄市衛生局一共針對沒有依照規定進行「居家檢疫或隔離」的20位民眾進行開罰，而本周就有15例，包括未依規定實施居家檢疫10位民眾以外，另外還有違反居家隔離3位、金巴黎違法疫調1位、未戴口罩進入診所1位，分別開出1萬元至30萬元不等的罰鍰。

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