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澳門返台沒回家檢疫…台商自行投宿旅館　高雄衛生局：沒有趴趴走，不罰！

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓台商在7日從澳門返台、由小港機場入境，依規定應遵守居家檢疫14天，他在通知書上留下基隆戶籍地址，不過卻失聯，里長、警察都找不到他，後來找到男子是在高雄公司附近的一家旅館投宿，自行實施居家檢疫。高雄市衛生局表示，經調閱監視器後發現，陳姓台商入住期間沒有外出，因此不會開罰。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

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▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝）

陳姓台商7日從澳門返台，在小港機場入境，入境時接獲居家檢疫通知書，不過他卻沒有回到在通知書上填寫的戶籍地，而是就近在高雄公司附近找一家旅館入住，並進行居家檢疫，不過基隆住處的里長透過居家檢疫系統進行訪查，卻一直找不到陳姓台商，後來是經由警政通報系統查詢後才找到。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，經民政、警政及衛生系統訪查，找到陳姓台商自7日入住以來的行蹤，確認男子有嚴格進行居家檢疫，期間沒有外出，不會對陳姓台商開罰。

截至目前，高雄市衛生局一共針對沒有依照規定進行「居家檢疫或隔離」的20位民眾進行開罰，而本周就有15例，包括未依規定實施居家檢疫10位民眾以外，另外還有違反居家隔離3位、金巴黎違法疫調1位、未戴口罩進入診所1位，分別開出1萬元至30萬元不等的罰鍰。

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