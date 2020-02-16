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影／威士特丹號出現確診病例！曾停靠高雄港…60多輛載客小黃運將已找到34人

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

被多國拒絕停靠的荷美郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎確診病例！船上一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞後，被驗出冠狀病毒陽性反應，而該艘郵輪曾在4日停靠高雄港。據高雄市政府掌握資訊，有10名公車司機以及34名計程車司機有搭載船上乘客紀錄，對此衛生局表示，已啟動相關調查，不過較擔心的是，「她可能不是第一例。」

▲威士特單號曾在2月4日停靠高雄港。（圖／地方中心攝）

▲威士特丹號曾在2月4日停靠高雄港。（圖／地方中心翻攝）

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威士特丹郵輪在13日獲准停靠柬埔寨施亞努市，當時船上有145名乘客搭機抵達吉隆坡機場，而美籍女子就是在當時被驗出陽性反應，而這艘郵輪曾在4日停靠過高雄港，讓高雄市衛生局不敢大意。

▲威士特單號曾在2月4日停靠高雄港。（圖／地方中心攝）

▲威士特丹號曾在2月4日停靠高雄港。（圖／地方中心翻攝）

據高雄市衛生局掌握資訊，威士特丹號是在4日上午6點多在高雄港停靠，當時疾管署檢疫醫師及港務人員登船進行檢疫，有38名發燒旅客遭禁止下船，但其他旅客則是分頭到高雄港周邊旅遊，且有60多部計程車搭載船上旅客，不過這名美籍女子有沒有下船活動，都還在確認中。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，已跟中央流行疫情指揮中心聯繫，目前正向馬來西亞衛生局了解這名美籍女子的活動史，16日上午已通知交通局，協助掌握計程車司機名單，畢竟搭載過船上乘客，相當感染性風險較高，有必要進一步掌握，此外也能釐清船上旅客當時有在哪些景點停留，後續將進一步安排防治工作和疫調。

高雄市交通局表示，高雄港區並無固定排班計程車隊，民眾多為自行叫車，目前已掌握10名公車司機以及34名車隊計程車司機有搭載船客紀錄，目前健康狀況良好，另外尚未掌握的部分，已請公會協助通知，也建議高雄港務公司透過監視器以車追人。
 

▲▼威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

▲威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

潘炤穎表示，這名美籍女子雖是威士特丹號郵輪上的第一例確診，但是「較關切的是感染來源」，不管是在航程內有接觸到其他國家或是船上有不顯性感染患者，因在許多文獻中都證實，隱性感染風險確實存在。

潘炤穎強調，目前定義來說，武漢肺炎潛伏期是7至14天左右，而威士特丹號在4日停靠至今已有11天，剛好是很關鍵也很尷尬的時間點，武漢肺炎可能在連日曝曬之下，活性相對不強烈，即便有感染風險，不過釐清船上旅客可能停留景點後，將安排清潔消毒、疫情調查甚至是採檢工作。

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