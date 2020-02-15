文青排隊拉麵店禁換位！才坐3分鐘未點餐...被拒　1星負評求公道挨告恐嚇

▲K小姐和S先生不滿店家不准換位，上網給負評遭控妨害名譽。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

K小姐和S先生等4人，半年前到台北東區知名拉麵店用餐，好不容易排到位，同意分成2組入座，過了3、4分鐘、還沒點餐，突然有4人座，K和S希望換桌遭拒，和店員爭執後不吃了，回家上網給店家1星負評，K女還罵店家是「SHIT HOLE」，希望大家公評，2人遭控妨害名譽、恐嚇等罪，台北地檢署15日以陳述個人經歷等理由處分不起訴。

這間拉麵店位於台北市仁愛路上，不接受電話訂位，但文青風格加上清淡爽口的料理，仍吸引不少客人慕名排隊，目前在Google網站上評價4.5星，口碑極佳，但是去年卻一口氣突然出現2個1星負評。

▲K小姐不滿才坐下3、4分鐘，都還沒點餐，也不給換位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來是因為這間拉麵店因應眾多排隊客人，另外有個特殊規定，只要入座就不能換位，K小姐、S先生和友人一起去排隊，輪到他們入座時，聽完店員解釋用餐規則，同意2人坐吧台、另外2人去4人桌和別人併桌。

過沒3、4分鐘，4人桌的另外2名客人結帳離席，K和S想說既然都還沒點餐，要求4個朋友都能坐一起，但被店員拒絕，雙方在店內爭執後不歡而散，K和S分別上Google說出經過，並且給了1星負評，K另外在個人IG上大罵店家「SHIT HOLE」，希望網友幫忙評評理。

拉麵店看到後，認為商譽受損，且K號召網友負評也涉及恐嚇，但檢察官調查認為，K和S的po文都只是在陳述個人感受，表達對事件發生的不滿，且與恐嚇加害他人生命財產安全的構成要件不符，因此處分不起訴。

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