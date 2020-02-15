闖憲兵隊偷電纜！被逮稱：想回家照顧老父　「將計就計」先放再逮2嫌　

▲慣竊利用憲兵部隊裁撤無人看管的機會，闖入拆除中大樓行竊電纜線。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

位於台北市南京東路上的東區憲兵隊舊大樓進行翻新工程，去年底遭宵小破壞鐵門闖入，偷走8個麻布袋的電纜線，台北憲兵隊極為重視，佈下天羅地網追蹤，其中林嫌落網後，裝可憐稱要回家照顧安頓老父親，台北地檢署檢察官指揮憲兵隊將計就計，發現林嫌回家後，和同夥密謀下次行竊目標，循線再逮2名共犯，15日依加重竊盜起訴3人。

東區憲兵隊大樓因部隊裁撤後，配合國防部土地活化政策，2019年取得許可執照，包商11月動工拆除，12月9日，廠商到工地一看，發現已經整理好的廢棄纜線憑空消失，趕緊通報憲兵隊，調取監視器，發現多名嫌犯在凌晨破壞鐵門進入，拿出自備的麻布袋，把纜線分裝成8袋後，形色從容地在路邊招計程車離去。

▲電纜線內的銅線可變賣現金，常成為宵小行竊目標。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

憲兵隊報警台北地檢署指揮後，在計程車下客地點布下天羅地網，追查可疑竊嫌，果然發現林嫌行蹤，林到案後供稱自己因為其他竊盜案件，即將入獄，希望能有時間先回家安頓年邁父親，檢察官查證林嫌供述屬實，讓他先回家。

在此同時，憲兵隊也將計就計，持續追蹤林嫌行動，發現林嫌密集和吳姓、張姓男子聯繫私會，甚至密謀農曆年前，要再去哪裡行竊，檢憲認為相關事證明確，2020年初將林和同夥一網打盡，以有再犯之虞向法院聲押獲准。

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