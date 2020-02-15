　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖憲兵隊偷電纜！被逮稱：想回家照顧老父　「將計就計」先放再逮2嫌　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市南京東路上的東區憲兵隊就大樓翻新工程。（圖／記者黃彥傑攝）

▲慣竊利用憲兵部隊裁撤無人看管的機會，闖入拆除中大樓行竊電纜線。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

位於台北市南京東路上的東區憲兵隊舊大樓進行翻新工程，去年底遭宵小破壞鐵門闖入，偷走8個麻布袋的電纜線，台北憲兵隊極為重視，佈下天羅地網追蹤，其中林嫌落網後，裝可憐稱要回家照顧安頓老父親，台北地檢署檢察官指揮憲兵隊將計就計，發現林嫌回家後，和同夥密謀下次行竊目標，循線再逮2名共犯，15日依加重竊盜起訴3人。

東區憲兵隊大樓因部隊裁撤後，配合國防部土地活化政策，2019年取得許可執照，包商11月動工拆除，12月9日，廠商到工地一看，發現已經整理好的廢棄纜線憑空消失，趕緊通報憲兵隊，調取監視器，發現多名嫌犯在凌晨破壞鐵門進入，拿出自備的麻布袋，把纜線分裝成8袋後，形色從容地在路邊招計程車離去。

▲搜索電纜線收贓場查獲銅線千公斤，巧遇竊銅雙盜送上門。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲電纜線內的銅線可變賣現金，常成為宵小行竊目標。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

憲兵隊報警台北地檢署指揮後，在計程車下客地點布下天羅地網，追查可疑竊嫌，果然發現林嫌行蹤，林到案後供稱自己因為其他竊盜案件，即將入獄，希望能有時間先回家安頓年邁父親，檢察官查證林嫌供述屬實，讓他先回家。

在此同時，憲兵隊也將計就計，持續追蹤林嫌行動，發現林嫌密集和吳姓、張姓男子聯繫私會，甚至密謀農曆年前，要再去哪裡行竊，檢憲認為相關事證明確，2020年初將林和同夥一網打盡，以有再犯之虞向法院聲押獲准。

★周末快殺！

【其他新聞】

檢察官提案要辦檢察長　「查關說疑雲維護官箴」…檢審會：法務部處理

楊蕙如貼撒隆巴斯...拒認侮辱公署罪　檢怒控：傷人以言甚於劍戟

ET快訊
口罩實名制通路擴大！2/16起全台303間衛生所也能買到
LIVE／增加販售口罩地點　指揮中心最新說明
快訊／罷韓二階連署書衝破30萬份！最快6月投票
李坤城交往林靖恩7年了！　「臉書報喜」網狂賀
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東2個月內發生岸際8起海龜死亡　海巡籲勿丟棄人工垃圾

偏僻鐵皮屋農舍「高規格防盜」　其實是在裡面煉毒

2男為賭金500元互K出人命！她亮西瓜刀嚇阻遲了　妻爆哭：怎麼原諒

調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

新北1年清出1萬7千個停車位！報廢、未掛牌車佔位亂象　警強力拖吊

視訊對關東煮「又吸又舔」…她下空逗人夫：要當你老婆　正宮看到崩潰

文青排隊拉麵店禁換位！才坐3分鐘未點餐...被拒　1星負評求公道挨告恐嚇

欠500元要還50萬元！惡男栽贓「亂報堂口」　痛毆被害人逼簽本票抵債

警易肇事路段掛15盞「LED爆閃燈」　夜間警示照亮淡水路

對老婆起疑心…屏東男抄木棍「活活打死她」！打電話給親哥：送一副棺材到我家

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

屏東2個月內發生岸際8起海龜死亡　海巡籲勿丟棄人工垃圾

偏僻鐵皮屋農舍「高規格防盜」　其實是在裡面煉毒

2男為賭金500元互K出人命！她亮西瓜刀嚇阻遲了　妻爆哭：怎麼原諒

調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

新北1年清出1萬7千個停車位！報廢、未掛牌車佔位亂象　警強力拖吊

視訊對關東煮「又吸又舔」…她下空逗人夫：要當你老婆　正宮看到崩潰

文青排隊拉麵店禁換位！才坐3分鐘未點餐...被拒　1星負評求公道挨告恐嚇

欠500元要還50萬元！惡男栽贓「亂報堂口」　痛毆被害人逼簽本票抵債

警易肇事路段掛15盞「LED爆閃燈」　夜間警示照亮淡水路

對老婆起疑心…屏東男抄木棍「活活打死她」！打電話給親哥：送一副棺材到我家

快訊／和歌山醫院「再有一對男女感染」累計5人　包含外科醫師妻子

屏東2個月內發生岸際8起海龜死亡　海巡籲勿丟棄人工垃圾

偏僻鐵皮屋農舍「高規格防盜」　其實是在裡面煉毒

成醫「新冠肺炎臨床檢疫站」　防疫三部曲

隋棠認急性子…目睹「Tony幫Olie解安全帶」：笨手笨腳！　98%網友也傻眼：以為慢動作

男星偷吃未成年嫩妹3年下場慘爆！　「站垃圾堆旁沒人理」拍戲被當空氣：還要賠5億

張藝興讓BALLY潮起來　全新「鑰匙孔」包意外成本季亮點！

快訊／第10例台商出院！新冠肺炎維持18例　355接觸者隔離中

口罩實名制通路擴大！2/16起全台303間衛生所加入販售　7天可買2片

安以軒秀情人節禮物驚見亮點！　左下角盒子露出半截…網傻眼：天價大禮

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

5屁少亂按喇叭惹上「7球友」　慘被當球打

消防夫出勤重傷　妻：國家能承諾安心工作環境？

居家檢疫失聯　西門町尋獲3港人

即／家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區

同時愛上學妹！醫大生勒殺好友烤屍

即／南投日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林

「黃千千」又來了！熊貓20單美食...沒人要

情人節晚間甜蜜蜜...住宅突然起火情侶受困！

健身工廠告館長原因曝　登報再賠1100萬　　

通霄男子失蹤2天 被發現陳屍車內

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

激戰女網友　「一句話」讓他1秒變被告

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多熱門

相關新聞

大人騎小車逛街　警破獲竊車案

大人騎小車逛街　警破獲竊車案

中年大叔大白天在宜蘭市區騎兒童腳踏車消遙逛大街，大人騎小小車畫面太不搭調，宜警發覺怪怪的，上前攔查，竟破獲腳踏車偷竊案。警方依竊盜罪嫌將男子送辦。

她坐西門町路邊吃燒烤...包包遭機車騎士搶走！

她坐西門町路邊吃燒烤...包包遭機車騎士搶走！

前大法官之子被控偷錄音筆　「以為是律師的」

前大法官之子被控偷錄音筆　「以為是律師的」

酒精荒！夾娃娃機檯「小罐酒精」也偷

酒精荒！夾娃娃機檯「小罐酒精」也偷

偷闖前女友香閨　實習醫學生被起訴

偷闖前女友香閨　實習醫學生被起訴

關鍵字：

電纜線竊盜加重竊盜憲兵隊慣竊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡爆認愛3個月分手！

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面