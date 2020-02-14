生命都花在這些滴滴答答的小事上！現代人「花11年看手機平板」僅次睡覺工作

▲時間就是金錢，但大家認真算過日常瑣事會佔去生命中多少時間嗎？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

日常生活中的例行事務，感覺一天只佔短短十幾分鐘的時間，但用一輩子的時間算下來，這些耗費的時間就顯得相當驚人了！國外網站《BrightSide》整理出幾件「竟然要花我這麼多時間」的小事，看看自己在哪幾項花了最多時間？

10. 試圖入睡

專家以平均年齡79歲來計算，人們整整會有7年的時間躺在床上、數著羊準備入睡。如果躺在床上，無法在20分鐘內睡著，專家建議不如就先起床吧，因為無止盡的輾轉反側，只會加劇「想睡卻睡不著」的焦慮感。此時最好喝一杯溫茶，看一會兒書，聽一下輕鬆的音樂，感到睏倦時再回到床上。

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9.找停車位

英國停車協會調查顯示，人們找停車位的時間，總計可能要花上一生中的248天！雖然各大城市的交通擁擠狀況不見得相同，但在台灣著名的熱鬧商圈，或像是人潮擁擠的台北、台中、台南等城市，想輕鬆找到位子停車，的確也是不太容易。看到這個數字嚇一跳了嗎？不妨開始思考選擇大眾交通運輸系統吧。

8.購物

一個國際市場調查公司針對2,000位女性消費者的市調顯示，女人每年大約會花近400個小時逛街購物。在這些時間裡，平均花費94小時55分鐘購買食物，每年去雜貨店、超市84次。顯示女性的購物行為還包括為全家人張羅的工作，不單單只是花在個人的消費行為上。

7.節食

對於許多人來說，減肥是一場沒有盡頭的戰鬥，對於女性來說尤其如此。根據國外減重團體進行的研究，以女性平均年齡82歲、通常在18歲開始以節食維持身材的話，那麽女生一輩子就要和食物拚搏大約17年的時間。幸好近來健身風潮正夯，或許現在的女生已經找到可以盡情吃喝，同時又能強健體格的塑身方法了！

6.準備出門

「你還沒準備好嗎？」許多女生在出門前，都會聽到老公或男友這樣催促。國外研究調查了1,000名女性，從他們的準備習慣算出，一個女生一生可能要花136天為出門約會做準備，這些準備包括頭髮整理、描繪精細妝容等，而男人則需花46天時間做準備。

5.健身

現代人為了健康與維持標準身型，時常跑健身房報到，但訓練過程總是充滿艱辛與挑戰，不免會讓人覺得在健身房的時間很漫長，但現實卻不是如此，研究調查顯示，運動在人們一生中僅佔1年4個月的時間。

4.看螢幕的時間

和運動恰恰相反，一般人可能會覺得，看手機、電視的時間咻一下子就過去了，但研究結果顯示，現代人一生要花約11年的時間盯著螢幕看，是僅次於睡覺、工作的第3名！

3.坐著不動

一份全球調查顯示，不論是坐著開車或工作，人們一生平均坐著約21年的時間！這或許可以解釋，為什麼現代人年紀輕輕，也有心臟病、中風等危害健康的症狀發生。如果身邊的親友是這樣的上班族，別忘了提醒他們不時就把視線離開螢幕、站起來多走動，伸展身體與雙腿。

2.坐在馬桶上

一份關於使用廁所的研究報告顯示，人們每週會花超過1小時半的時間坐在馬桶上，這也顯示人們一輩子會花超過92天的時間在廁所，甚至更多。但《BrightSide》特別提醒，不少人在馬桶上花費的時間，往往超出實際需要，人們在馬桶上其實花了更多時間在讀書、玩遊戲、聊天甚至工作，長久下來容易導致消化等健康問題。

1.排隊

現代人上公廁要排隊、買名牌鞋要排隊、吃餐廳要排隊，最近為了買到口罩，一排也要排數個小時。研究顯示，人們一生花在排隊的時間足足有235天！現在既然知道了，不如盡量在排隊的時候，同步做其他的事，例如閱讀一篇文章、背幾個外語單字、和好久不見的朋友交流問候。