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楊蕙如貼撒隆巴斯...拒認侮辱公署罪　檢怒控：傷人以言甚於劍戟

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▲楊蕙如出庭後離開北院，大拇指貼有沙龍巴斯。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如因抱小狗不慎扭到手指，右手大拇指貼有撒隆巴斯出庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、羅志華、孫于珊／台北報導

台北地院14日上午，針對「卡神」楊蕙如涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪首開庭，楊一身輕裝，穿著牛仔外套內搭灰色襯衫，並戴著口罩出庭，庭上也一如既往否認犯行，而楊全程幾乎都請委任律師發言，就卷證送審流程及證據取得等部分認為不合法，與檢方一來一往！此外，楊的右手大拇指貼有撒隆巴斯，她對此笑著表示，是因抱小狗時不慎扭到手指。

楊蕙如的律師表示，檢方將楊起訴後45日才送審，理由是因為告楊的人很多，根本不合程序；還說大阪辦事處非公署，強調一切言論都屬合理評論，最後想函詢外交部，確認大阪辦事處是否為行政機關，及是否有組織單獨編列預算、有獨立行文能力，但所有辯詞都遭檢察官一一反駁，並認為沒必要函詢。

檢察官拿出「傷人以言，甚於劍戟」這句話駁斥，認為楊蕙如的行為侵害國家名譽，已超越言論自由保障的範圍，並對楊堅決否認犯罪一事表達遺憾。

雖然蔡福明具狀請假未出庭，但其律師有到庭，也與檢方展開激烈辯論，當法官制止說到，「你們一來一往要到什麼時候？」可看到戴著口罩的楊蕙如明顯笑了！

開庭歷經約1小時終於結束，旁聽民眾關心楊蕙如的右手大拇指為何貼有沙龍巴斯，問她的手怎麼了，她笑笑回：「因為抱狗弄傷了啦～」但離開法院時，面對記者的任何發問皆不予回應，快步離去。全案將擇期再開。

▼當律師與檢察官一來一往爭辯時，全程戴口罩的楊蕙如仍看出她明顯笑了！（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

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