檢察官提案要辦檢察長　「查關說疑雲維護官箴」…檢審會：法務部處理

▲桃園地檢署檢察長彭坤業現為高檢署主任檢察官。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

法務部14日召集檢察官人事審議委員會，討論通過10名檢察首長推薦名單，有檢審委員在會中提出臨時動議，針對前桃園地檢檢察長彭坤業疑涉關說陳情案，建議依《法官法》給予行政監督處分，以維護檢察官的官箴，樹立檢察長的準則；但因檢審會只能討論其他機關移送案件，最後決議先由法務部檢察司和人事處統籌辦理。

檢審會14日上午開會，無異議通過9位票選(檢察官民選)委員提出的10人名單，將由法務部長蔡清祥從中圈選派任檢察機關首長要職，這10人名單包括高檢署檢察官洪培根、法務部檢察司長王俊力、保護司副司長林嚞慧，台中高分檢檢察官陳松吉、謝名冠，高檢署檢察官李嘉明、李海龍、張云綺、張介欽，法務部參事張春暉。

▲票選檢審委員林達提案處分捲入關說疑運的前檢察長彭坤業，以維護官箴 。（圖／記者劉昌松攝）

雖然人事案迅速通過，但票選委員、台北地檢署檢察官林達提出臨時動議，針對現任高檢署主任檢察官的彭坤業，在2018年擔任桃園地檢署檢察長任內，疑似接受關說，指示檢察官促成1名醫師逃漏稅5億元案的認罪協商，承辦檢察官不願接受，結果被指示由其他同事取代工作一事，依法處分。

林達指出，檢察長對外代表檢察官抗拒一切外力干涉，確保每一位檢察官有純淨辦案的空間。痛批彭坤業的行為「好像總機『轉達』、櫃台『代收』，讓外力長驅直入」，「這難道不是對檢察獨立的徹底毀壞嗎？」但因官派檢審委員認為，依照議事規則，檢審會不能自行主動提案，因此最後決議，先交由檢察司、人事室統籌辦理。

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