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社會 社會焦點 保障人權

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

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記者黃翊婷／綜合報導

楊姓女韓粉去年4月間先是在前澎湖縣長高植澎的臉書留言痛罵混蛋，接著又在高雄一家煎餅店當眾飆罵女學生去死，接連讓自己吃上官司。高植澎13日在臉書PO出橋頭地檢署的起訴書，證實楊女已被依加重誹謗罪起訴，「美麗的無償代告女律師一出手，絕對是勝券在握」。

▲女韓粉嗆女學生 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲楊女當眾嗆罵反韓的女學生。（圖／記者洪靖宜攝）

楊女2019年4月間不滿高植澎在PO文臉書，質疑高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬沒把版稅捐出去，氣得直接「出征」開罵，內容包含「高植澎混蛋」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」、「您不是女人生的」等不雅字眼，後來遭提告妨害名譽。

高植澎13日在臉書PO出橋頭地檢署的起訴書，並配上一句，「美麗的無償代告女律師一出手，絕對是勝券在握，到處告人、罵人的楊XX，終於被起訴了！」而起訴書中寫著，楊女雖然承認有在臉書留言，但堅稱自己沒有惡意，矢口否認涉案。

不過，高植澎向檢察官出示4張臉書翻拍照片，證明自己的臉書共有5000位朋友，楊女的留言屬於多數不特定人都可以共見共聞的範圍，顯然已經貶損他的人格及名譽。檢方也認為楊女的說詞不過是為了卸責，因此並未採信。

▲高植澎曾遭女韓粉嗆 。（圖／翻攝高植澎臉書）

▲高植澎曾在臉書PO文表示，事後已對楊女提告。（圖／翻攝自Facebook／高植澎）

事實上，楊女除了痛罵高植澎之外，也曾在高雄一間煎餅店對一名女學生飆罵「去死」，以及在個人臉書、社團內指控總統府秘書長陳菊貪汙500億元，反而害自己挨告妨害名譽。

對於指控陳菊的部分，台北地院先前依誹謗罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，但楊女不服提出上訴，甚至打出悲情牌隔空向陳菊「溫情喊話求饒」，聲稱自己是一時衝動，才會轉貼文章洩憤，況且PO出之後沒多久就刪除了，「我沒有錢、沒有房子、更沒有健康的身體」、「您（陳菊）大人有大量，請您放過我」。

不過，陳菊的律師並不買帳，僅簡短回應重點是「道歉」。如今楊女再度因為罵人遭起訴，官司纏身，後續會如何發展，仍有待司法審判結果出爐。

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