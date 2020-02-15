自稱「人渣敗類」！雲林男恐嚇前女友：黃泉孤獨我想找人陪…簡訊驚曝背後原因

▲涂男不滿前女友追債，竟狂傳恐嚇訊息嗆聲「一起死」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

雲林一名63歲的涂姓男子與前女友有債務糾紛，他不滿對方追討，於2011年至2012年間，竟狂傳45封恐嚇訊息給前女友，怒嗆「我想死你陪我吧！」、「妳那麼狠毒要我死，那麼我死也會抱著妳一起死」等語，事後挨告。台中地方法院審理後，依15個恐嚇危安罪判他應執行拘役120天，得易科罰金12萬元，可上訴。

檢方起訴指出，63歲的涂男與何姓女子於2006年至2011年交往，2人因債權債務關係而有糾紛，沒想到他竟用手機瘋狂傳恐嚇訊息給何女，導致對方心生畏懼只好報警處理。

恐嚇訊息內容包括，「玉石俱焚！來吧！我接招了，反正我也一無所有負債累累，我只怕有情不怕無情」、「太絕了妳必橫禍無福」、「不能同年月日生但願同年日死，這不是情侶最佳的句點嗎，逼迫太狠毒真的會死人的」、「我想死妳陪我吧！」、「有人陪我死，我會含笑而終」、「妳只是逼出我玉石俱焚同歸於盡的念頭」、「我被妳逼得發瘋了，整天都是想怎麼去殺妳」，涂男更稱自己是人渣敗類，「黃泉孤獨我想找人陪」。

台中地方法院勘驗各項事證後認為，涂男不理性解決與前女友的債權債務關係，竟用簡訊傳送訊息揚言加害他人生命、身體，導致對方心生畏懼，但審酌他犯後坦承犯行，家境狀況貧寒，最後依15個恐嚇危安罪，各判拘役20日，得易科罰金，應執行拘役120天，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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