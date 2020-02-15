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LIVE／衛生所將加入口罩實名制　指揮中心14:00最新說明

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生活中心／綜合報導

新冠肺炎防疫，全台各地鬧口罩荒，目前口罩採實名制，統一由健保特約藥局販售，但仍造成大排長龍、藥師大喊吃不消。中央流行疫情指揮中心今（15日）下午2點召開記者會，除了說明疫情與防疫作為，預計也將宣布衛生所加入口罩實名制販售的行列。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

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為遏止搶購、囤積口罩的風潮，6日起口罩購買開始「實名制」，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

但口罩實名制仍造成藥局大排長龍，許多藥師更大喊吃不消。根據指揮中心稍早發出的消息，今日下午召開記者會，將說明疫情與防疫作為、衛生所加入口罩實名制等議題，與會者包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及醫福會執行長王必勝、國健署署長王英偉、教育部司長黃雯玲。

▲▼1203-北市青旅掀頂讓潮,旅店,商旅,飯店,旅館,萬華,西門町。（圖／記者莊喬迪攝）

▲近日頻傳有民眾違反居家檢疫規定而挨罰。圖為西門町。（圖／記者莊喬迪攝）

另外，台北市連日傳出有民眾違反居家檢疫、居家隔離規定，幾乎天天開出罰單。根據統計，截至昨日，北市共計開罰22人，21人違反居家檢疫規定分別裁罰1萬元罰鍰18人及裁罰7萬元罰鍰3人，1人違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰；其中，3名香港男女入境後集體失聯，在西門町一家日租套房內被找到，3人除了挨罰也送往集中檢疫場所安置。

有一名女子從上海抵達台灣，在松山機場入境時接獲居家檢疫通知書，但出機場後叫了計程車到台北車站，並搭乘南下149班次的高鐵抵達高雄，鐵路警察獲報後知會衛生局，在女子家門口等候，依法開出罰單。居家檢疫不得外出及搭乘大眾交通工具，但民眾從國外返台若無親友接送、計程車又拒載，到底該怎麼回家？莊人祥今日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「值得討論。」

根據指揮中心昨日公布的資料，13日國內新增38例疑似個案通報，目前累計通報1753名個案，含18名確診、1654名排除，餘隔離檢驗中（48名初驗陰性、其餘待檢驗）。除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有354人持續居家隔離，其中19人有症狀已通報（13人陰性已排除、6人檢驗中）。而武漢包機返台的台商，除了4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

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