影／防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

記者李宜秦／台北報導

疫情指揮中心宣佈，從指定國家返台者，必須接受居家隔離或居家檢疫，但近日仍有不少檢疫列管人員違規外出，甚至神隱、趴趴造，外界認為是否應比照防堵非洲豬瘟的方式重罰，甚至加入電子手銬、腳鐐等，限制列管人員行動。指揮中心指揮官陳時中直言，這些民眾是人、不是豬，不能完全比照非洲豬瘟防範方式，應透過社區鄰里的力量支持生活。

▲新冠肺炎疫情擴散，相關人員加速生產口罩防疫。（圖／總統府）



請繼續往下閱讀...

陳時中表示，針對違規外出「趴趴造」的民眾處罰都會從重，但還是要依照個案狀況，不能說每個人都罰最高金額。由於現在仍有人亂跑，因此機場防疫邊境守護會更嚴格執行，也會加強監視系統、縮短空窗期、提高及時找人效率，被抓到就會送到強制隔離處所。

陳時中說，民眾是人，不是豬，不是一塊肉，所以他是人會動，人有他的需要，不能完全比照非洲豬瘟防範方式，要讓他們知道社會有支持的力量在幫助他，解決其生活必要需求，而醫療也有必要需求，目前居家醫療系統已在研議，如何以健保給付，讓居家隔離者有小病可在家治療，不必外出，完成生活支持系統，過去在SARS也有類似經驗，透過社區、鄰里提供協助。

不過目前許多人對於隔離者戒心高，陳時中強調其實不會，社區鄰居應多加協助，發揮鄰里的力量，想必疫情就能儘速落幕。

針對3名居家檢疫港人偷跑，投宿西門町套房一案，指揮中心表示，讓他們入住的應該不清楚他們就是居家檢疫列管人員，目前正在找對檢疫者和善的旅館，因為許多居家檢疫者到旅館投宿時，被得知是列管人員後就被趕出來，目前正在介入尋找友善旅館業者。

陳時中表示，若居家檢疫者真的找不到住宿地，可與指揮中心反應，到集中管理安置所隔離。