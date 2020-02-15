獨家追蹤／搭鑽石公主號出遊！她回房發現空盪盪...確診老公被自衛隊接走

▲櫻花姐與台灣乘客於鑽石公主號上放風，互相打氣。（圖／受訪者授權提供）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

鑽石公主號海上漂流隔離進入第11日，《ETtoday新聞雲》今（15日）獨家專訪「最接近確診病患」的船上乘客櫻花姐（化名）。櫻花姐表示，先生4日接受檢測後，7日一早便有日本自衛隊的成員敲門通知，「先生新冠肺炎確診，先準備好隨身行李。」當她下午到甲板上放風完，回到房間才發現，先生已經被自衛隊成員帶下船送醫治療。

對於確診住院的先生，櫻花姐並不擔心，她提到，先生都沒有發燒，只有輕微咳嗽和喉嚨不適，但昨日檢測結果仍呈現陽性反應，還得再觀察。反倒是自己一直與先生共處一室，雖然目前都沒有症狀出現，她也一直希望能夠做肺炎檢測，但船上資源有限，對於沒有明顯發燒等症狀的旅客，都不會實施檢測，只能靠自主管理，讓她很擔心。

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櫻花姐表示，就現階段而言，她是所謂的「密切接觸者」，或許已經有感染，只是沒出現症狀。櫻花姐說，也有很多親朋好友很關心，請她趕緊去檢查，她也只能保持樂觀的態度回覆，「或許得靠免疫力變強，自行戰勝病毒。」

▲櫻花姐與先生於艙內自主管理隔離。（圖／受訪者授權提供）

櫻花姐提到，這些日子待在艙內的封閉環境裡，由於空氣不流通會讓人感覺很悶、不舒服，只要有放風的時間，便會到甲板上和來自台灣的遊客聊天，互相加打氣。櫻花姐提到，在船上的台灣人有成立聊天群組，互相關心、討論怎麼回家，最近則是很關心專機的進度跟模式。她也強調，駐日代表處很用心，有需要的物資、藥品，駐處都可以幫忙代購，或託人幫忙帶至船上。

▲ 鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

櫻花姐從台灣嫁到日本後，便在當地旅居生活，本想趁著假期和先生一同搭乘遊輪旅遊，沒想到自1月20日登船後，在船上一待就是27天，令她更無奈的是，鑽石公主號預計18日滿14天解除隔離，原定19日便能下船回家自主管理，但因她的先生7日確診，因此，她得待在船上再重新計算14天。

櫻花姐表示，「到底什麼時候可以下船？真的不知道。」但她認為，在船上保持樂觀的心態是很重要的，「每天看看電視、和朋友聊天，把自己時間填滿，像這樣封閉的日子，就會過得很快。」