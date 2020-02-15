台南防疫總動員　社會局全面訪查283個社褔單位

▲台南市社會局全面訪查及輔導老人、兒少、托育、身福等283個社褔機構，落實高標準防疫措施，以避免引發傳染，造成機構住民健康威脅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



預防新冠肺炎（武漢肺炎），台南市長黃偉哲對市府各單位下達絕不鬆懈，採取「主動」、「即早」的預防作為；台南市社會局為避免人口密集的社褔機構發生群聚感染，自1月30日起至2月14日期間，全面訪查及輔導老人、兒少、托育、身福等283個社褔機構，全面落實高標準防疫措施，以避免引發傳染，造成機構住民健康威脅。



台南市社會局表示，因年長的銀髮族及行動不便身障者抵抗力較差，社會局特別針對轄管的115家老人安養護機構、21家身障機構、61家日照中心或家庭托顧單位等社區式長照機構，啟動無預警的實地督導作業，由社工逐一實地瞭解並輔導各家機構在訪客管理、量測體溫、手部消毒、環境清潔及健康管理等相關防疫措施的落實。





另針對兒少照顧機構，社會局也指派專人前往轄內78家托嬰中心、6家社區公共托育家園、3家兒童及少年安置及教養機構、3家早療機構，實地輔導托育人員及工作人如何防疫準備，同時也嚴格要求制定通報流程及請假規則，除環境清潔消毒外，也要求托育人員在上班時，皆須戴上口罩。社會局也建議家長接送幼童上下課時，儘量配合戴口罩，以降低病毒威脅，避免感染。





黃偉哲市長感謝所有社褔機構一線人員共體時艱、堅守崗位，辛苦地配合落實防疫工作；他強調，防疫的標準流程不容輕忽，所有在第一線的照顧人員必須先落實自我防護做起，才能避免造成病毒擴散，確保被照顧者的生命安全。



社會局也配合中央政策，定期針對社褔機構發放防疫物資，至目前共計發放11萬片口罩，協助機構提升防疫量能，未來社會局仍將針對所轄機構，不定期及無預警辦理相關防疫督導作業，以強化機構防疫能力。

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