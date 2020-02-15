快訊／港人張家豪找到了！新北居家檢疫失聯7天：寫錯地址電話

▲ 新北居家港人檢疫1失聯找到了，民政人員確認個案身體健康狀況良好。（圖／新北市政府）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局14日依規定公布應居家檢疫1失聯者「全民協尋港人張家豪」，15日上午接獲疾病管制署通報已找到人，民政人員隨即至現場確認，張家豪身體健康狀況良好，已加強宣導衛教並依將個案情況紀錄送交衛生局裁處。

民政局表示，張家豪為香港人， 2月7日自香港入境，被列為居家檢疫關懷對象，不得外出14日。民政及警政單位連日依張家豪所留地址及聯絡電話搜尋未果，爰依法公布失聯名單。

張家豪自述，因入境時資料誤植，以致相關單位搜尋未果，但自入境後皆依居家檢疫通知書之規定在家進行居家檢疫並每日自主健康管理，身體健康狀況良好。

民政人員到場後，首先測量張家豪溫度確認無發燒症狀及身體狀況健康，民政人員於個案住所再次加強宣導居家檢疫應遵守事項，未來也將針對有違規紀錄者加強實地訪查。

民政局再次籲請應受居家檢疫民眾確實配合中央防疫政策居家檢疫14天，期間如有發燒或呼吸道症狀，立即撥打防疫專線1922，由衛生局安排就醫，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。另外，也向中央建議，為防資料筆誤，應加留緊急聯絡人姓名地址及電話，俾利協尋。

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