買不到口罩！38歲女帶父看病「穿長頸鹿裝」　專家「曝風險」：不可取

▲何女穿上長頸鹿裝，到醫院拿藥。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，四川瀘州市一名38歲的何姓女子近日帶父親到醫院看病，因為怕被感染，所以特地買了一套長頸鹿裝作為防護，一走進醫院，就引起許多人圍觀。對此，專家則表示，這方法「不可取」。

據紅星新聞報導，何女的父親患有慢性阻塞性肺疾病，而她的母親則患有類風濕。何女表示，父親這幾天身體有點異常，想到醫院複診，但面對當前情況，便堅決不讓父親到醫院。

何女提到，疫情發生後，她一直沒有買到口罩，後來好不容易在鄉下老家買到了生產於2015年的庫存口罩，可是已經過期了，「平時出門戴戴還可以，但去醫院和人多的地方，就等於沒戴一樣。」

眼看父親身體越來越差，何女只好網路上買了兩套充氣衣服，一套長頸鹿、一套外星人，作為專門為去人口密集的地方所用。近日，她穿著長頸鹿裝，幫父母到醫院掛號、拿藥，沒想到一進到醫院立刻引起圍觀。

▲專家表示，穿這種裝備是有風險的。（圖／翻攝自紅星新聞）

由於這套「長頸鹿裝」身高達2米，穿著出門無法開車、坐車，因此何女士只好先帶著，等到了醫院再穿上。她表示，「充氣服自身帶有鼓風機，一直在充氣，所以裡面不會感覺悶熱或沒空氣。」

不過，西南醫科大學附屬中醫醫院呼吸內科主任敖素華對此表示，防護服是針對醫護人員需要和病人近距離接觸所採用的防護方式，且使用特殊材料，可以阻隔細菌病毒；而何女士穿的「長頸鹿裝」，雖然看似能起到與外界隔絕的作用，但衣服上的空隙還是有可能讓人接觸病毒，起不到絕對防護作用。

敖素華強調，如果穿充氣衣服回家，不是每天消毒清理，還會帶上細菌。他表示，出門前先測量自己的體溫，評估自己的身體狀況，準備好一天要用的口罩、消毒紙巾等。出門後，全程戴好口罩，且盡量避免乘坐公共交通工具，隨時保持手衛生，這才是正確的防疫之道。

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