激勵員工「防疫返崗」　富士康鄭州廠每人發14000元獎金

▲鴻海富士康鄭州廠推員工激勵措施。（圖／翻攝微博 ZAZKE）

記者魏有德／綜合報導

綜合陸媒報導，為提高產能，富士康鄭州工廠推出新的激勵措施，符合條件的員工，每人可以獲得3000元人民幣（約14000元新台幣，下同）現金獎勵。據了解，富士康鄭州廠是蘋果手機（iPhone）最重要的生產據點之ㄧ，主要負責生產iPhone 11系列及iPhone SE2等。

▲富士康採多項防疫措施，爭取各廠區復工。（圖／路透）

《新浪財經》報導，鄭州富士康推出「防疫返崗激勵獎」，對象為iDPBG鄭州在職員級員工（不含陽光工場），每人獎勵3000元人民幣，獎勵政策對返崗時間、出勤要求、獎勵發放時間明確規範。

▲富士康鄭州廠主要生產iPhone 11系列及iPhone SE2。（示意圖／路透）

報導稱，富士康為了保障員工安全已採取多項防疫措施，包括所有的工廠工人必須佩戴口罩、進行溫度測量等，同時在跟相關部門多次溝通後，鄭州工廠於2月10日小規模復工，不過產能卻處於低負荷狀態。知情人士透露，富士康仍在爭取深圳工廠的復產時間，這些恢復生產的前提條件是，確保工人可以在安全情況下工作。

此外，有消息指出，富士康計劃在2月底前恢復其在中國大陸50％的產能，並計劃在3月份恢復至80%。天風證券分析師郭明錤曾分析，新冠肺炎疫情影響下，蘋果新產品生產、交付延遲將對iPhone的銷售構成影響，預計2020年Q1的iPhone出貨量將下降10%。

