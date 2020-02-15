陸籍男穿「充氣太空衣」登機　防飛沫感染引側目：不會爆炸

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在大陸的確診人數已突破6萬大關，許多人都非常擔心會被感染。近日有一名從北京搭飛機前往深圳的李姓男子表示，「為了防飛沫」，他不惜穿上太空裝，同時也因為這身打扮引來許多人注目，照片更在網路上瘋傳。

據《巴士的報》報導，微博帳號「＿超危險飛踢」PO出自己身著太空衣搭乘飛機的照片，近日更引來大批網友朝聖。該名穿上太空衣的李姓網友要從北京搭乘飛機前往深圳，由於機場的人群眾多，因此擔心被感染的他，為了有效隔絕飛沫，就決定穿上這套引人注目的太空裝。

▲ 機場加強檢疫工作。（圖／記者李毓康攝）

有不少人擔心這套衣服是否會有爆炸的可能性，但李姓網友則解釋，這身太空衣是由塑膠所製成，所以不會漏風，且內部還有可拆式風扇，因此就算穿了3小時，也不會感到悶熱。他不但穿上太空衣，為了更保護自己一點，又在外多戴一層口罩，做好十足的防護。

李姓網友表示，他從未想過會因這套特殊服裝而被拒絕登機，但如果真的遭拒，他也很樂意當場脫去，並接受檢測。事實上，他在搭乘飛機前，也非常配合脫掉太空裝，並走過X光機。

雖然李姓網友被許多人以異樣、好奇的眼光看待，但機組人員並沒有拒絕他登機。機場的安檢人員也回應，他們對這套太空裝沒有太確切的相關資訊，但只要乘客沒有任何安全上的疑慮，同時也沒有攜帶違禁品，那就不會對其穿著打扮有任何限制。