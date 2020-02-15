疫情期間持續改革！　習近平提「4大任務」：推動企業復工復產

▲習近平日前針對疫情發表文章。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

中共中央的機關刊物《求是》雜誌，16日將發表習近平的重要文章，《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》。大陸國家主席習近平提出「4大任務」，同時強調要做好「六穩」工作，才能應對各種複雜局面。

在今年第4期的《求是》雜誌中，習近平表示，面對眼前疫情的嚴峻，依然要要保持經濟平穩運行。他強調，要圍繞做好「六穩」工作，並做好應對各種複雜困難局面的準備，包括積極推動企業復工復產、推動重大項目開工建設、著力穩定居民消費、提高國家治理能力和水平等4項任務。

文章提到，做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定。習近平呼籲，「要按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，切實做好工作，同時間賽跑、與病魔較量，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰。」

▲習近平表示，除了做好防控工作，也要持續進行改革。（圖／路透）

習近平指出，黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措也是有效的，「現在最關鍵的問題就是把工作執行到最好」。他提到，除了要加強對疫情防控工作的統一領導，也要加強重點地區疫情防控、提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率、加大科研攻關力度。

此外，習近平表示，做好維護社會穩定工作，也是有效應對重大疫情的重要保障，「當前應全力維護正常經濟社會秩序、維護醫療救治秩序、紮實做好社會面安全穩定工作、確實維護正常交通秩序」。他提到，這次疫情是對大陸治理體系和能力的一次大考，「我們一定要總結經驗、吸取教訓，健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力。」

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