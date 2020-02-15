看到「李文亮生前」戴兩層口罩　台灣醫師超心酸：應是不忍丟棄

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎吹哨者李文亮病逝後，引發大陸、國外民眾的極大迴響，台灣一名醫師發現李文亮生前的照片，在N95口罩裡面再加上一層一般口罩，與一般民眾認知的防疫形式不太一樣，不禁為他在艱難的景況下抗疫感到心酸。

Jin-Chung Shih醫生在臉書以「李文亮醫師的口罩」發文寫道（本文已獲授權使用）：

SARS期間，台大醫院收治大量SARS病患。當時發言人陳明豐教授(後來接任院長)，接受記者訪問時，戴著N95口罩，外加一個一般外科口罩。有一個記者問：「現在口罩這麼珍貴，發言人您戴兩個口罩，會不會太奢侈了?」陳明豐教授說:「記者要多用功，我昨天才講過的，N95外放1個一般外科口罩，可以過濾掉許多大的顆粒，一般口罩天天換，可以讓缺乏的N95口罩多延長使用期限。」

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一週前過世的武漢肺炎(COVID-19)吹哨者 – 李文亮醫師，去世前的照片流出，他卻是一般口罩放在N95之內。

很多醫師質疑過這樣使用的正確性，我也有同樣的疑問。

後來想了想，李醫師身在重災區，不可能沒有這個常識。

最可能的原因，是這個N95口罩已經用了很久，但那裡早已經沒有新的N95口罩補充，他又不忍丟棄，為了怕N95用久了已經沒有效果，所以內層再加了一個稍微新的外科口罩，期望增加保護效果。

想來讓人心酸。

▲大陸吹哨者李文亮過世，台灣醫護人員注意到他生前的照片是戴著兩層口罩。（圖／翻攝微博、微信）

施姓醫生在文中也提到「口罩之亂」，對於台灣口罩實名制的制度很贊同，在香港處處都可以看到排隊買口罩的場景，許多人都抱怨「為什麼不學台灣的實名制？」還好台灣政府有魄力，在實名制之後，台灣搶口罩的混亂的情形已經減緩很多了。

許多醫護人員留言回應，為李文亮的去世感到不捨，「心疼這些醫護人員，偉大」、「您的推測我覺得非常理，現在大陸醫護人員真的很慘，防護裝備嚴重不足的情況下，還要奉獻心力，最慘的情況還要奉獻生命」、「我猜他臉上的N95是已經用了很久」。

也有醫護人員表示，「那時看照片就覺得李醫師的口罩怪怪的，原來是放了一般口罩在N95內，他是發哨人這種常識一定有，一定是沒有N95了，真是讓人鼻酸