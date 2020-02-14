黑鷹調查報告出爐！　國防部15日召開記者會說明

▲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子）。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。對於有知情人士透露，黑盒子判讀結果已出爐，階段事實調查報告中顯示研判失事原因是「環境及人為複合因素」所造成，國防部表示，明（15日）上午10時將會召開記者會做正式說明。

除了沈一鳴不幸罹難外，在這次黑鷹直升機失事意外名單中，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航，我國共痛失8位國軍將士，震撼台灣社會。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，運安會1月4日解讀完畢事故直升機黑盒子資料，就移交國防部。運安會主委楊宏智當時表示，根據解讀出來的黑盒子資料顯示，機械異常可以大部分排除，也看不出事發當下有亂流跡象，直升機下沉與下沉氣流應無關聯，是否是人為因素，則需進一步分析。

黑盒子1月8日由美國在台協會（AIT）送往美國，經過美軍為期約4週的解讀 ，黑盒子已在上週送回台灣。據《中央社》13日報導，空軍依相關規定由飛安鑑定調查委員會進行階段調查，有知情人士表示，目前已完成階段調查報告，研判失事原因是環境（天氣、地形）及人為的複合因素造成，失事地點當天的天氣狀況不佳，直升機進入雲霧中來不及反應，最後釀成意外，至於確切原因， 軍方將在近期召開記者會對外說明。



對此，國防部空軍司令部14日表示，針對媒體報導「空軍黑鷹失事調查報告出爐」乙情，國防部失事調查小組協同運安會及美方專案判讀，已完成階段事實調查報告，國防部預計在明天15日上午10時召開記者會向外界正式說明。