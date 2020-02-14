影／桃園街頭中午驚傳槍響　警方連開2槍擊破車胎壓制偷車賊



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警方14日上午接獲市民報案轎車失竊，員警針對失竊車輛沿路追查，發現贓車被開往蘆竹區路旁停放，埋伏許久後卓姓竊嫌現身取車，員警立即驅車攔阻，卓為逃逸開車衝撞警車，員警當街連開2槍擊破贓車前後輪胎，卓嫌被員警聯手制伏，依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲桃園市警局中壢分局員警14日追查失竊贓車追至蘆竹區，卓姓竊嫌駕車衝撞警車企圖逃逸，員警開槍制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）



中壢警分局副分局長范源正表示，青埔派出所14日上午8時許接獲市民報案轎 車遭竊，員警針對相關線索調查，查出竊嫌將贓車開往蘆竹區，並將車停放在蘆竹區中山路旁停車格後便下車，員警則在旁埋伏守候。

▲桃園市警局中壢分局警方14日追查失竊贓車，將卓姓竊嫌自駕車座上拉下來壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中午12時許，43歲的卓姓男子現身取車，卓將贓車發動後，員警立即驅車攔阻，卓嫌為求脫逃竟開車衝撞，員警對贓車前後輪胎連開2槍制止，巨大槍聲讓來往路人嚇了一跳，還以為爆發警匪槍戰，卓嫌被優勢警力壓制後就範，逮捕過程中，一名員警破窗時手臂擦傷、偵防車遭贓車撞擊後板金嚴重凹陷。卓嫌被制伏後則自稱頸部扭傷，已由員警戒護就醫治療，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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