阿兵哥約男大學生兜風　浪漫約會變調！突改行程變「賞鳥會」挨告

▲桃園市林姓男子去年服役期間上網認識男大生，相約見面出遊，林卻在車上露鳥還強拉男大生撫摸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市林姓男子去年在服役期間上網結識1名男大學生，2人聊天幾次後決定驅車出遊，去年3月間林男休假時開車到桃園區搭載男大生，結果林男在車上猴急下拉下褲子露鳥，還強拉男大生撫摸生殖器洩慾，男大生事後提告；林男偵訊時坦承犯行，地院法官考量林沒有前科，事後已和解並如數賠償，依現役軍人觸犯強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，緩刑3年，緩刑期內付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，22歲的林姓男子去年服役期間，在交友APP認識已滿18歲的男大生，2人透過交友軟體相談甚歡，林男邀約男大生出遊獲得同意後，去年3月18日林休假時開車前往桃園區搭載男大生，結果未久，林男在車上因性慾突起，在車內將褲子拉至膝蓋處露出生殖器，還強拉男大生用手撫摸，男大生被林男此舉嚇壞，隨後趁隙逃離到附近派出所報案提告。

檢警偵訊時，林男坦承犯行，聲稱因一時衝動犯案，男大生則指證歷歷，檢方根據林男車子行車記錄器，錄下2人對話與事後通訊軟體截圖佐證。

地院審理時，林男坦承犯行，事後也與男大生私下和解，並如數賠償，法官審酌，林男為一己私慾，違反男子意願強制猥褻，造成對方身心受創，考量林犯後坦承犯行，也已與對方和解賠償並取得原諒，鑒於過去無不良前科，依現役軍人觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6個月，緩刑3年，期間交付保護管束，本案還可上訴。

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