影／外交部證實菲律賓「撤回對台禁令」　籲WHO儘速更正對我國不當列示

記者蔣婕妤／台北報導

根據CNN菲律賓版快訊報導，菲國政府14日經內閣會議後，決定解除對台灣旅行禁令。對此，外交部稍早也證實消息。





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

外交部發言人歐江安表示，菲律賓政府於2月14日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定臺灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對臺灣旅客的旅遊禁令。

外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。

外交部也持續向國際社會說明，目前臺灣疫情管控穩定，我國政府也針對疫情發展，強化防疫措施，嚴格把關，並且資訊公開透明，受到國際社會的肯定。

外交部再次嚴正向世界衛生組織(WHO)呼籲，公衛防疫無涉政治，臺灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對臺灣的不當列示。因WHO錯誤定義，在其公布的報告中將臺灣納入中國疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對我國人發布旅遊禁令、片面宣布與我國暫停航班等，嚴重影響全球飛航及人民旅遊權益，對我國政府與人民造成極大的困擾。

外交部也呼籲WHO邀請臺灣參與今(109)年世界衛生大會(WHA)及其他WHO的技術性會議、機制與活動，強調唯有將臺灣2300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫無缺口及漏洞。