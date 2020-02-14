日本台商訪高雄變韓粉！　「罷韓者要摸良心」問題太跳tone韓國瑜只能乾笑

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

為促進台商了解台灣經濟情況及深化台日商務交流「日本臺灣商會聯合總會」籌組35人訪問團，14日到高雄與市長韓國瑜面對面座談，現場開放台商問問題，但除了貿易經濟等相關問題，突然有兩位女台商化身為粉絲，為韓國瑜加油打氣，甚至認為罷韓要摸著良心，讓韓國瑜面露尷尬微微笑，不知道要回什麼。

▲ 韓國瑜接見日本台商，左為總會長河道台。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜接見台商，準時抵達會場，一開始就親切的用日文打招呼，他指出，高雄是個美麗熱情城市，可以說空港、海港都具備，高雄爆發力強，擁有巨大的潛力，非常希望日本台商如果將來投資觀光旅遊的機會，歡迎選擇高雄。雙方相談甚歡，總會長河道台甚至表示，若高雄學子透過滿天星計畫到日本留學，將加碼獎學金。

▲台商高舉手為韓國瑜打氣。（圖／記者翁進忠攝）

緊接著開放發言，一位台商先針對有關水果檢疫問題做出反應，而下一位資深理事曾鳳蘭則突然跳脫話題，語帶哽咽說：「這次我們從電視上看到大選都感動得不得了，我們是個自由言論的國家，韓市長君子打戰，打得漂亮，雖敗猶榮我們很感動，大選完沒睡覺撐著高雄市，國事、家事、天下事，在韓市長一人身上」，她說：「一部份的人不能代表高雄市，韓市長你是大英雄，我們支持你加油戰下去」，語畢將手往上舉，為韓國瑜打油打氣。

▲有台商針對罷韓風波為韓加油 。（圖／記者翁進忠攝）

聽完話韓國瑜則笑著說「一下從水果進口跳到中華民國，非常感謝，我知道你的意思我懂你的心。」而接下來另一位橫濱台商監事長原田美妙則說：「這次我們很用心為韓市長加油，你做得我們都知道」，大讚他路平做得很好，更指「高雄人想罷免韓國瑜先摸摸自己良心，你們所看到的所聽到什麼，這關要衝破很困難，我們要請韓市長加油我們一定會挺你」，講完讓韓國瑜面露尷尬微笑，不知道要回什麼，只好趕快聽下一個問題。

時間對我們來說完全沒用！