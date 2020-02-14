罷韓連署突破27萬639份！他放話「3天突破30萬」：罷免團體都是高雄人的側翼

地方中心／高雄報導

罷韓連署目前已經突破27萬639份。對此，罷韓團體也於14日特別召開記者會提到，「高雄是彩帶色，是彩虹的概念、各種顏色都有，我們這些罷免團體都是高雄人的側翼。」此外，白眼女神黃捷也提到，「如果韓市長還是要選擇用逃避方式來規避議會監督，只會讓高雄市民更不能接受，並更加努力催票。」

▲罷韓團體路口舉牌。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

罷韓團體尹立、張博洋、陳冠榮、高雄市議員黃捷等人，在14日西洋情人節當天，特別到光復高雄總部路口宣傳連署。其中，陳冠榮提到，「我們六日動員令開跑以來，過了大概4天左右，還剩下3天時間，但我們連署書已經衝到27萬639份，也就是說，在接下來的3天大概一天1萬份左右。」

陳冠榮也說，「罷免是一個跨黨派運動，不是什麼顏色，真要說的話，我覺得它是高雄的顏色，高雄是什麼顏色？它是彩帶色，是彩虹的概念，各種顏色都有，我們這些罷免團體都是高雄人的側翼。」而他也說，「我們就站在這裡，證明給韓市府看，我們在短短10數天內就衝到30萬份，這就是高雄人民意的展現。」

另外，黃捷也提到，「如果韓市長又要請假來躲避罷免的聲音，其實還是要呼籲韓市長，這樣做都是反效果的，大家不要忘記去年的時候，議會做了什麼事情，我們議會為了幫助韓國瑜讓他可以順利的進行他的選總統選舉，變成是抽籤，那時候對高雄市民來說，都是一層羞、一層灰。」而她也說，「如果韓市長還是要選擇用逃避方式來規避議會監督，只會讓高雄市民更不能接受，並更加努力催票，來把這樣不負責任的市長下架。」

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