蔡英文力讚「彰中同學捐20萬個口罩」：展現年輕世代責任感、行動力

▲蔡英文分享彰中同學轉贈20萬個口罩給衛福部。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者張乃文／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，政府為避免口罩瘋搶導致短缺，宣布實施實名制購買，更有民眾發起「我OK，你先領」運動，把口罩留給更需要的人。總統蔡英文分享彰化高中的同學「轉贈20萬個口罩」，並感謝他們支持第一線的醫療防疫人員。

「防疫總動員，謝謝彰化高中同轉贈20萬個口罩！」蔡英文14日在臉書分享彰化高中的同學去年底募集了20萬個口罩，並轉贈給衛福部統籌運用。蔡英文說，彰化高中同學們對公共事務和國際援助工作的投入，一直讓她印象非常深刻，最近他們再次展現再次展現台灣年輕世代的責任感和行動力。

蔡英文提到，去年底，彰化高中的同學們就募集了20萬個口罩，原本是這個月要送往中東的難民營，但現在他們決定先轉贈給衛生福利部進行統籌運用，支持第一線的醫療防疫人員及病患，對抗武漢肺炎疫情。



蔡英文指出，彰中同學長期參與各種社會議題，也連續12年到非洲友邦史瓦帝尼做志工，背後有一位推手，就是數十年來持續鼓勵學生要以行動來改變社會的老師，呂興忠。蔡英文說，她也非常高興可以在去年頒發師鐸獎給呂興忠，當面謝謝他在教育上的奉獻。



蔡英文表示，這次彰中同學捐贈口罩就是對「我OK你先領」活動最好的響應。她要再次提醒大家，不必囤積口罩，只有長時間待在密閉空間、進入醫院免疫力較低時才需要戴口罩，盡量把口罩留給最需要的病患和第一線的防疫人員。最後，蔡英文說，情人節這一天，除了陪伴身邊心愛的人，也感謝每一位投入防疫工作的人，因為有他們的付出，我們才能有安心又安全的生活。

其他人也看了這些…

►政院紓困特別預算「初編600億」、推「你花錢我打折」刺激消費

►經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

►政院擬發振興抵用券刺激消費 國民黨、民眾黨團：大方向支持

更多熱門新聞…

►懶人包／經濟部2階段助業者度難關 「疫情後」衝酷碰折扣優惠

►懶人包／五張圖看懂行政院500億交通運輸、觀光紓困振興方案

►懶人包／農委會祭7招因應新冠肺炎 68億紓困農漁民週轉金

►超越藍綠，就靠她了