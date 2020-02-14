1日千萬片！蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

▲蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，目前國內民間主動新增60條口罩產線，預計能多生產600萬片，屆時台灣會躍升全球第2大口罩生產國。然而，為了因應2月25日開學，行政院長蘇貞昌14日指出，這批口罩部分將由教育部提供給高中以下學校。

蘇貞昌今（14）日視察新北市鶯歌權和機械的口罩設備生產新機組時指出，確定政府購置的60部機組順利製造，15日首批機台會上線，在政府與民間合作下，原本半年才能交機，現在縮短至1個月內，屆時我國口罩1日產量能達千萬片，成為口罩第2大生產國。

目前國人每7天只有2片口罩，蘇貞昌指出這批產量出來後，會優先給第一線醫護診所、交通司機及警政等；同時為了因應2月25日開學，高中以下將經由教育部提供口罩給學校。蘇貞昌感謝民間主動配合，新增60條產線就能多生產600萬片口罩，每天的產量能達千萬片，屆時會成為口罩第2大生產國。

對於新冠肺炎的疫情控制，蘇貞昌指出，台灣能守住第一線一個月，是有道理不是偶然，政府第一時間決定限制口罩出口制價、健保實名制、第一線辛苦防疫人員、業界幫忙投入，還有國民喊出「你先領」，「我以國人同胞為榮」，代表台灣值得大家來愛，「有台灣國籍是最好的保障」。

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