代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

▲民眾大排長龍等著向健保藥局購買口罩，但有許多民眾不理性的行為，令藥師備感委曲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「你們把我們的健保卡插進去就可賺4、5百元」民眾丟下一句話轉頭就走，藥師：「我們都是義務的，一毛錢都沒賺，向您們收的2片口罩10元全部都是要上繳給國庫的。」民眾走後，藥師心中忿忿不平備感委屈。

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台南市藥師公會指出，有民眾昨天領完兒童口罩，今天氣沖沖的回來大吵：「你們給我調包，沒給我們醫用口罩，這種卡通圖案的口罩在夜市就可買到，我要去檢舉你們」；藥師：「這次政府的防疫口罩都是醫用口罩，都是政府直接配送的，不是我們可以自己選的，配什麼口罩來，我們就發什麼。」民眾走後，藥師心情盪到谷底，無償做功德還要被檢舉。

藥師：「成人口罩已經發完了喔！」；民眾：「口罩地圖說你們這裏還有4片，一定是你們偷偷藏起來要自己用，你們都這樣喔！做人不可以這樣，會有報應的啦！」；藥師「口罩地圖更新的速度沒那麼快，會延遲幾分鐘…」，還沒等到藥師講完，民眾早已憤怒地掉頭離去。

以上這些都是社區健保藥局藥師，在執行政府實名制購買口罩所發生的狀況，其他還有很多奇奇怪怪的現象與問題，台南市藥師公會理事長吳振名表示，執行一週下來，全國的社區健保藥局藥師不論再怎麼被奚落、誣賴、咒罵，心情再怎麼沮喪，還是硬著頭皮繼續向前拼命這場防疫大戰，一日挺過一日、一天撐過一天，只為幫政府做好這次的防疫工作，讓民眾可以健康安心過生活。

對於藥師無償的付出，還是有很多明理和體貼的民眾，會適時送上溫暖給社區健保藥局藥師：「藥師，謝謝您，辛苦您們了！」；「藥師，這個小點心送給您們吃，您們為大家服務真的好辛苦。」；「藥師，您們真的好貼心，都幫我們用分裝袋把口罩裝好好的，這樣口罩就不怕會弄髒了，謝謝您們。」，台南市藥師公會籲請民眾在排隊買口罩之際，也請送上溫暖給這些社區健保藥局藥師，打打氣！

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