兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市信義區吳興街12日下午發生一起群眾鬥毆案件，轄區員警到場處理時發現，其中一名25歲郭姓男子攜槍彈到場助威，但卻悲劇的把改造手槍掉到地上。警方進一步調查後發現，郭男竟是藝人郭桂彬的兒子，讓郭桂彬知情後既憤怒又自責，還在臉書寫下「養不教父之過」等字樣。

▲藝人兒子聚眾暴打鄰居，過程中「掉槍」悲劇了。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，一名許姓男子與趙姓男子2人12日下午4時許開車要找郭男，但停車時卻不小心佔據了一名鄭姓男子的住家門口，雙方爆發激烈口角、互相嗆聲。郭男聽見朋友遭人辱罵，氣得從住處攜帶改造手槍到場助威，不料在毆打鄭男的過程中，腰間的手槍不慎掉落在地，讓路旁圍觀民眾嚇得立刻報警。

轄區警局獲報後派出多名員警到場處理，控制場面後卻找不到民眾反應的槍械，細心調閱現場周遭的監視器才發現，郭男掉槍後馬上把槍支藏到機車置物，警方因此找到郭男持有的改造手槍及5發子彈，還查獲安非他命1包、K他命2包等毒品，訊後依違反槍砲法、傷害、聚眾鬥毆、毒品等罪移送法辦。

▲郭桂彬自責在臉書發文「養不教父之過。」（圖／翻攝自郭桂彬臉書）

警方指出，郭男其實是藝人郭桂彬的兒子，郭桂彬收到兒子闖禍的通知後，既憤怒又自責的在臉書寫下「養不教父之過」等語。親友則在下方安慰「唉……為人父母永遠放不下，只能盡量看開一點，兒孫自有兒孫福了」、「教不聽是他們自己損失，別氣了大哥，我們又能做多久，教多久呢。」

▼台北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及毒品。（圖／記者張君豪翻攝）