查卡神養網軍幕後資金！北檢黑金專組10案偵辦中…包含北市函送疑詐補助款

▲北檢目前仍有約10件「卡神」楊蕙如遭告發的他字案偵辦中。（圖為資料照／翻攝自臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴「卡神」楊蕙如涉指揮網軍，引導輿論風向，造成台灣駐大阪辦事處與員工名譽受損後，各界懷疑楊蕙如資金來源不明，紛紛提出告發，包括台北市府政風處查出，楊申請補助款疑「1單2報」，以及遭控涉嫌詐領網球賽事補助9千萬元等，目前北檢已接獲約10件相關案件，目前都分由黑金專組偵辦中。

北檢2019年12月初，偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，查出楊蕙如透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，依侮辱公署等罪起訴楊和網軍成員蔡福明。

▲▼楊蕙如13日深夜po文表示會爭取自己的清白。（圖／翻攝楊蕙如臉書）

外界一度質疑，未調查楊蕙如的金流來源，北檢為此發布新聞稿澄清，檢察官未調查楊蕙如涉犯妨害公務等案件，在楊否認犯行的情況下，已積極蒐證確認楊、蔡共犯關係，並據以起訴，沒查金流不是「怕捅馬蜂窩」。

另一方面，台北市政府清查過去發包案件給楊蕙如的易始公司相關案件，政風處查出楊申領補助款單據有問題，疑有1單2報的情形，「加起來大概百萬以上」，副市長黃珊珊曾表示「我們不能說他百分之百作假，但是的確有一些差異」，相關查帳報搞案件已移送到北檢。

▲中華民國體育監督聯盟秘書長趙安華告發楊蕙如涉嫌詐領網球賽事補助款。（圖為資料照／記者李毓康攝）

而「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華也告發指控，楊蕙如疑用不實單據詐領政府網球賽事補助約9千萬元，並質疑資金可能與指揮網軍有關。據了解，楊蕙如過去3個月來，共被告發、函送約10件，目前都由黑金專組調查偵辦。

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