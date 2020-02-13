國民黨團拜會民眾黨團　林為洲：公民權下修18歲完全有共識

▲國民黨團拜訪民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨在2020新國會中成為立院第三大黨，各黨團之間紛紛趕在開議前互相交流拜會，13日上午國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等人就前來拜會民眾黨，雙方針對下修公民投票權年限、政院將拍板的紓困條例等進行討論，雙方也強調未來會持續交流，針對議題進行合作。

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨是新興小黨，在國會是新兵，國民黨團提供很多建議及運作上的經驗。她說，民眾黨強調還權於民、還政於民，期待國民黨在公民權下修的修憲議題上能夠一起合作，推出一憲二法的修正方式，也獲得林為洲正面回應，會把民眾黨版本帶回去討論。

另外，賴香伶也提到，雙方針對紓困條例草案交換意見，雖然都是在野黨，但民眾黨在意的方向比較是財政紀律、監督，錢要用在刀口上，讓紓困、就勞工能苦民所苦外，同時也把產業轉型做好，防疫也能做到更好。最後賴香伶表示，會加緊努力成為在野黨共同盟友的新兵。

林為洲則表示，雙方針對紓困條例有交換一些意見，「公民權下修18歲基本上是完全有共識」，現在是修法技術的問題，會參考他們的一憲二法的修法方式，也許有可能共推版本，因為有基本共識。

另外，林為洲還說，有提到共同聲明加入WHO的內容，會後會提供國民黨所提出的聲明呼籲所有黨團一起爭取加入。林為洲強調，將來還有很多議題可以合作，也很樂意常常保持交流的頻率；他笑說，剛也了解賴總召、蔡壁如委員、高虹安委員辦公室都剛好在他辦公室附近，未來交流應該可以很順暢。

