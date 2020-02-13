陸配子女入境政策一日數變　賴香伶：錯誤決策就應道歉

▲國民黨團拜訪民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

陸委會宣布開放陸配子女入境，但起先語意模糊不清，幾經調整後才定調僅開放「未成年子女且在中國大陸親人無能力照顧，且父母皆在台者」，才允許申請。台灣民眾黨團總召賴香伶13日質疑，政策轉彎過程一天4變，「若錯的決策就應道歉、錯的資訊就該道歉」。

賴香伶表示，政策轉彎過程一天4變，最後是總統跟行政院長出來喊煞車，這過程應該讓國人了解是什麼原因，一開始提出政策是基於什麼考慮。賴說，國內現在防疫能做到更嚴謹控制感染，可能是境外移入守得住，基於這樣的考量，如果以指揮中心最上位政策定調要境外嚴格管控，不管什麼樣的人都能做一定防止。

賴香伶表示，最後陸委會提出一再限縮條件後，最後又回到指揮中心做決策，做出決定的人應該學到些教訓，否則引起國人恐慌、有歧視言論，這不是好的。賴香伶強調，我們自詡民主社會，對事情的看法不應過於偏頗，若錯的決策就應道歉、錯的資訊就該道歉。

另外，賴香伶也說，現在第一線醫護需求口罩等等，量產上要好好提高，大家也疑惑，口罩真的一天420萬片？很多人還是有疑問，表示很多資訊還是不明確，更何況開放境管的問題上，期待政府在很多越緊急時做的決策不應急切，應該讓國人理解有什麼考慮。

