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懶人包／振興抵用券怎麼用？　Q＆A快速解答「你花錢我打折」

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▲人潮如織的夜市，管理單位派員在進出口提供酒精供逛夜市遊客消毒，也提供口罩防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲（圖／記者蔡佩旻攝）

記者呂欣玫／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情對國內產業帶來的衝擊，行政院13日院會討論紓困方案及預算，其中以經濟部推出的「振興抵用券」最受關注，尚待細部規劃出爐的總金額達20億元。對於民眾好奇振興抵用券的使用時機，以及與先前發放的夜市消費券差異為何，《ETtoday新聞雲》特別歸納內容與重點，讓讀者可以快速了解。

Q：振興抵用券與夜市消費券差異？

A：振興抵用券與夜市消費券雖然都是為了刺激消費，但出發點不同，振興券是因應疫情衝擊國內產業，夜市券則是為帶動國內觀光商機。振興券是參考民間酷碰折扣優惠（coupon），規劃「你花錢我打折」的優惠措施，政府提供折扣，鼓勵民眾消費，提振內需，並非夜市消費券的面額概念

Q2：振興抵用券使用範圍？

A：在使用範圍上，振興券除了夜市，還能用在百貨賣場、零售、餐飲、商圈、傳統市場、會展等產業。經濟部中小企業處處長何晉滄表示，初步計畫搭配交通部的「國民旅遊方案」，並放寬到住宿以外的民眾，一日遊的旅客也涵蓋在發放的範圍內。

Q3：振興抵用券的用法？

A : 關於振興券使用方式，將比照夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用，以期帶動民生消費，創造額外效益。經濟部舉例，若民眾消費花了1000元，這裡面有折抵100、200，折抵的政府來負擔，這是初步的想法。

至於振興券金額為何還要再評估，包括各部會要提出更具體計畫、紓困貸款多少錢、可以給多少家？日後會再提出細算。

Q4：振興抵用券何時開始發放？

A : 經濟部指出，振興消費券的方案是等疫情緩和後才會推出。經濟部次長王美花也呼籲，夜市消費券只用到2月底，2月底之後就不能用夜市消費券。

▲▼經濟部簡報。（圖／經濟部提供）

▲經濟部紓困與振興經濟方案之一。（圖／經濟部提供）

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