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用維他命C治療新冠肺炎！武漢專家提「2大好處」：可以發揮積極作用

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▲▼維他命C,膠囊,藥丸,維生素C,檸檬。（圖／翻攝自pixabay）

▲武漢大學中南醫院重症醫學科正以維他命C進行治療新冠病毒的臨床實驗。（圖／翻攝自pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，世界各國、衛生組織都在積極研發相應藥物。對此，武漢大學中南醫院重症醫學科正在利用維他命C（Vitamin C/ascorbic acid）進行臨床實驗，主任彭志勇更是提到了維他命C的兩大好處，直指「可能可以帶來抗衡疫情的新思路」。

綜合陸媒報導，彭志勇表示，無論是過去的SARS、MERS或是現在的新冠肺炎，患者主要死因都是急性呼吸窘迫症候群，伴隨多重器官衰竭導致的併發症，當病毒導致氧化應激增加，患者出現諸多症狀時，維他命C等抗氧化劑能夠發揮積極作用。

他提到，維他命C有兩大好處，應對疾病可能有良好的效果，「一是可以抗氧化損傷，第二可以提高免疫力」，這項維生素在應對各種肺炎疫情時，效果相當顯著，「例如很多腫瘤患者放療後會出現肺損害，用了維C治療後情況會有明顯好轉，肺部氧化會得到改善。」

▼彭志勇指出，維他命C有兩大好處。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼藥丸、藥品、死亡、生病 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「維C的劑量與治療效果有很大關係。」彭志勇指出，大劑量的維他命C不但能提高抗對抗病毒的能力，更可以預防、治療急性肺損傷以及急性呼吸窘迫症候群。他說，目前正以維他命C做臨床實驗，來看看對新冠肺炎的症狀治療是否有幫助，「我們採用的劑量是24g，每位患者一天用兩次，每次12g。」

不過，他也說到，許多藥物還在試用，在證實有明確效果前，應該謹慎使用，「如果此次試驗有了好的結果，對控制當下新冠肺炎將有非常積極的意義，意味著我們對非典、中東呼吸綜合徵、新冠病毒肺炎等所有會造成肺損傷的疾病有了共同機制的手段。」

至於維他命C對治療新冠肺炎是否有效，仍待該團隊實驗結果出爐。

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