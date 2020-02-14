北京黨委發布戰時狀態令　第一線醫護才可戴N95口罩

▲大陸湖北省因應新冠肺炎封城。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，北京市疾控中心黨委為了確保各項防控工作高效規範有序進行，在13日發布戰時狀態令，希望黨員職工認清現在是非常時期，要認清這是緊急狀態的重要性，也要有進入戰時狀態的自覺，如果有任何幹部和書記違反要求，一律先行處以停職或免職處分。

北京市疾控中心黨委在戰時狀態令上聲明，全體黨員幹部要統一聽從指揮和安排，不得有任何異議，黨員間也要相互提醒，防止工作上的疏失，為了避免交叉接觸，疫情期間不可以離開北京，上下班路線要嚴格管控，下班後也要做好自我健康管理，上班期間非必要不得外出，盡量減少開會人數，多利用電話、視訊會議，也不得外出聚餐。

▲中國大陸新冠肺炎封城全圖。（圖／黃麒文 製作）

另外，北京市疾控中心黨委要求黨員要嚴防機敏訊息外流，要有政治安全、意識形態安全、網絡信息安全、保密工作安全、實驗室生物安全、食品安全的意識，做好疫情數據收集、匯報的工作，杜絕保密安全事故發生。

在器材物資方面，要求務必要精準安排物資，進行科學高效調配，非疫情一線的人員，皆不得佩戴醫用N95口罩，包括自己購買的N95口罩也不能使用。

最後戰時狀態令也強調， 要堅持「戰時紀律」的準則，防控責任重於泰山，各黨支部、各科所和各級幹部要切實履行主體責任，確保政令暢通、令行禁止。