近6萬確診病例！2.3萬醫護人員支援湖北省...殯葬員也赴武漢加入抗疫

▲截至12日已有2.3萬醫護人員支援湖北。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸境內確診人數將近6萬人，其中重災區湖北省就佔了4.8萬人，不過，截至12日，陸中央又調派1485名醫療隊員前往湖北支援，累計總人數高達2.3萬人。其實，不僅醫療隊支援湖北，就連殯葬工作者也加入戰疫。

綜合陸媒報導，目前肺炎疫情屬湖北省最為嚴峻，截至12日，大陸各地共190支醫療隊、23103名醫療隊員支援當地，其中安排於武漢的就有159支醫療隊、18541名醫療隊員，其餘31支、4562名醫護人員則分配到其他16個市州、直管市及林區。

另一方面，解放軍13日也出動多架運-20、伊爾76、運-9運輸機載運物資，抵達武漢天河機場，從烏魯木齊、重慶、天津、張家口等地，近1000名軍隊支援湖北醫療隊隊員和大批醫療物資抵達抗疫一線。

經中央軍委習近平批准，軍隊增派2600名醫護人員支援武漢對抗新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），參照火神山醫院模式，接下武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

據中國社會報《殯葬週刊》報導，河南洛陽殯儀館本月7日派出3名中共黨員突擊隊支援武漢；另有重慶兩支合共22人的援鄂、援武漢殯葬服務隊出發前合照在網上流傳。一名殯儀館員工老黃指出，「年前壓力就上來了」，目前24小時輪班，人手物資短缺，員工「很崩潰」。

▲運-20運輸機抵達武漢。（圖／翻攝自央視）

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